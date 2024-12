Syvänmeren kaivuusuunnitelmat pysäytetty Norjassa

“Tämä on suuri voitto. Aktivistien, ympäristönsuojelijoiden, tutkijoiden ja kalastajien kovalla työllä olemme turvanneet historiallisen voiton merien suojelussa, kun syvänmeren kaivuun käynnistysprosessi Norjassa on pysäytetty. Kaivuita vastustavien protestien aalto kasvaa. Emme anna tämän teollisuudenalan tuhota syvänmeren ainutlaatuista elämää arktisella alueella tai missään muuallakaan”, sanoo Greenpeace Nordicin kampanjoitsija Haldis Tjeldflaat Helle.

Norjan hallitus aloitti tammikuussa syvänmeren kaivuun tutkimustyöt Huippuvuorten ja Jan Mayenin välisellä arktisella alueella. Alue vastaa pinta-alaltaan Italiaa. Kesäkuussa Norjan hallitus ilmoitti aloittavansa lupakierroksen, jonka tavoitteena oli myöntää ensimmäiset kaivuuluvat vuoden 2025 alussa. Vasemmistopuolueen kanssa käytyjen budjettineuvottelujen jälkeen hallituspuolueet ovat kuitenkin päätyneet pysäyttämään lupien myöntämisen vuoden 2025 osalta.

Kansainvälinen yhteisö on reagoinut voimakkaasti Norjan suunnitelmiin aloittaa kaivosteollisuus merenpohjassa. Euroopan komissio on ilmaissut vahvan huolensa suunnitelmien ympäristövaikutuksista. 199 europarlamentaarikkoa kirjoitti norjalaisille kollegoilleen avoimen kirjeen, jossa vetosivat pysäyttämään kaivuiden käynnistysprosessin. Yli 900 meritutkijaa on vaatinut syvänmeren kaivuiden maailmanlaajuista pysäyttämistä.

“Syvänmeren kaivuusuunnitelmien pysäyttäminen Norjassa on tärkeä askel siinä, että estämme alaa tuhoamasta merenpohjien elämää. Mikään hallitus, joka on sitoutunut kestävään merten käyttöön ei voi kannattaa syvänmeren kaivuuta. On ollut noloa seurata, miten Norja on asemoinut itsensä johtoasemaan merten suhteen ja samaan aikaan näyttänyt vihreää valoa merten tuhoamiselle omilla vesillään”, Haldis Tjeldflaat Helle sanoo.

Norjalla on vähemmistöhallitus, jonka muodostavat työväenpuolue ja keskustapuolue. Ne ovat neuvotelleet vasemmistopuolueen kanssa valtion budjetin vuodelle 2025. Osana budjettipäätöstä hallituspuolueet ovat myöntyneet pysäyttämään ensimmäisen syvänmeren kaivuun lupakierroksen vuoden 2025 loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisiä lupia ei myönnetä, ennen kuin Norjan seuraavat suurkäräjävaalit on pidetty syyskuussa 2025.

“Miljoonat ihmiset ympäri maailman vaativat hallituksia vastustamaan syvänmeren kaivuita ja turvaamaan maailman meret. Tämä on valtava askel eteenpäin arktisen alueen suojelussa, ja nyt Norjan on aika liittyä keskeyttämistä vaativien yli 30 maan joukkoon ja olla todellinen merten sankari”, toteaa Greenpeace Internationalin kampanjoitsija Louisa Casson.

Kuvia ja videoita median käyttöön Greenpeacen mediapankissa.



