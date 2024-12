Eurojackpotin 120 miljoonan euron maksimipotti edelleen tarjolla: "Aiemmin maksimipotti on lauennut nopeammin"

Eurojackpotin 120 miljoonan euron maksimipotti on lauennut tähän mennessä viisi kertaa pelin historiassa. Peli uudistui vuonna 2022 ja maksimipotti nostettiin 120 miljoonaan euroon. Voittorivi arvotaan nykyisin tiistaisin ja perjantaisin.



Eurojackpotin maksimipotti on mennyt jakoon uudistuksen jälkeen viisi kertaa:

- Huomenna tiistaina maksimipotti on tarjolla jo kuudennessa peräkkäisessä arvonnassa. Onhan tämä siinä mielessä poikkeuksellinen tilanne, että aiemmin maksimipotti on lauennut nopeammin, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula spekuloi.



- Jos voitto menisi huomenna jakoon ja osuisi Suomeen, se olisi myös ensimmäinen Eurojackpotin päävoitto Suomeen tiistaiarvonnasta. Yksittäisenä täysosumana se olisi ennen kaikkea Suomen rahapelihistorian suurin yksittäinen voitto.



Eurojackpotin 120 miljoonan euron maksimipotin lisäksi huomisessa arvonnassa toisenkin voittoluokankin potti kohoaa jo noin 23 miljoonaan euroon.



Suomeen Eurojackpotin päävoitto on osunut yhteiseurooppalaisesta jättipottipelistä 22 kertaa. Suomen suurin rahapelivoitto on 91,9 miljoonan euron voitto, joka osui Siilinjärvelle vuonna 2019. Voiton jakoi 50 osuuden porukka. Voittorivi oli pelattu Siilinjärvellä K-Supermarket Herkkupadassa.



Eurojackpot on monikansallinen peli, joka käynnistyi maaliskuussa 2012. Nykyisin mukana on 19 maata, joista viimeisimpänä joukkoon mukaan liittyi Kreikka tämän vuoden maaliskuussa.

Suomeen osuneet päävoitot suuruusjärjestyksessä

Suurimmat Suomeen osuneet toisen voittoluokan voitot suuruusjärjestyksessä

1. 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020

2. 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020

3. 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024

4. 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020

5. 4 M€ Hamina, kierros 40/2016

6. 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020

7. 2,9 M€ Rantasalmi, kierros 47/2019

7. 2,9 M€ Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Mäntyharju, Polvijärvi, kierros 47/2019, 5 osuuden porukka

8. 2,4 M€ Tampere, kierros 18/2022

9. 1,9 M€ Mynämäki, kierros 13/2024

10. 1,5 M€ Jyväskylä, kierros 26/2022