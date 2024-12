Maryam Razavi x Kultaseppä Kulmala -korumallisto

Kultaseppä Kulmala hakee kasvua mestarillisen käsityön, tarinallisuuden ja vastuullisten valintojen voimin. 20.5.2024 15:20:48 EEST | Tiedote

Tinkimätön käsityö, laadukkaat jalokivet ja huippuunsa viilattu asiakaspalvelu ovat olleet kultaseppämestari Pekka Kulmalan yrityksen kulmakiviä jo yli kolmekymmenen vuoden ajan. Jokaisella korulla on tarina, joka alkaa asiakkaan toiveita kuunnellen ja jatkuu korun muodossa sukupolvelta toiselle. Korut on valmistettu kierrätetystä kullasta ja platinasta ja koruissa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää edelleen. Kultaseppä Kulmala valmistaa koruja myös suomalaisista jalokivistä ja Lapista huuhdotusta kullasta. Aitojen jalokivien lumo on satumaista, etenkin yhdistettynä taitavasti muotoiltuun koruun. Kultaseppä Kulmalan liike sijaitsee Helsingin Ullanlinnassa.