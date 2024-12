Uuden asuinalueen katurakentaminen alkaa Malminkentällä

Puita kaadetaan Malminkentän eteläosassa tulevien katujen alueelta. Alueen ulkoilu- ja hiihtoreitti säilyy käytössä vielä talvikauden 2024–2025.

Urakassa rakennetaan seuraavat uudet kadut:

Ilmasillantie välillä Tattariharjuntie–Nallenrinteenpuisto

Suistolankatu

Oskarsberginkatu välillä Ilmasillantie – Suistolankatu

Vanha Viipurin Maantie välillä Oskarsberginkatu–Nallenrinteenaukio

Nallenrinteen aukio välillä Vanha Viipurin Maantie – Nallenrinteenpuisto

Tulossa koteja 2800 asukkaalle

Nallenrinne sijaitsee Malminkentän eteläosassa Tattariharjuntien varrella. Alueelle rakennetaan asuntoja noin 2800 asukkaalle, lähipalveluja sekä päiväkoti. Alueen pohjoisosan Nallenrinteenpuisto muodostaa osan koko Malminkentän aluetta yhdistävästä puistoverkostosta.

Nallenrinteestä rakennetaan monimuotoinen, urbaani ja hyviin julkisen liikenteen yhteyksiin tukeutuva alue. Alkuvaiheessa asukkaat käyttävät Tattariharjuntien busseja. Malminkenttää tulevaisuudessa palvelevan Viikki–Malmi-pikaraitiotien yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmassa yksi pikaraitiotien pysäkki on Ilmasillantiellä. Yleissuunnitelma on kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltävänä ja etenee valtuuston päätettäväksi.

Nallenrinteen asuntojen rakentaminen alkaa arvion mukaan vuoden 2025 loppupuolella.