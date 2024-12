POKA24- ja SAVO24-valmiusharjoitukset kehittivät alueellista varautumista ja yhteistyötä

Harjoitukset kokosivat yhteen noin 700 osallistujaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kunnista sekä Itä-Suomen alueen seurakunnista, hyvinvointialueilta, turvallisuusviranomaisista ja muista alueellisista toimijoista. Harjoitukset tarjosivat osallistujille mahdollisuuden harjoitella yhteistoimintaa poikkeusoloissa.

Harjoituksen päävaiheet toteutettiin 3.–4. syyskuuta (POKA24) sekä 30.–31. lokakuuta (SAVO24). Harjoitusten taustatilanteena oli sodan uhka, jonka takia harjoiteltiin väestön siirtoja, eläintuotantotilojen toimintaa ja hautaustoimen järjestelyjä. Lisäksi harjoittelijoiden tuli järjestää yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen henkilöstön lasten varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, myös vedenjakelussa oli laajoja häiriöitä.

Harjoitusten päätavoitteena oli kehittää poikkeusoloihin varautumista ja valmiussuunnittelua väestön siirtämisen varalle, parantaa johtamista, tunnistaa eri toimijoiden vastuut sekä kehittää yhteistoimintaa väestönsuojelussa. Havaintojen ja harjoituksiin osallistujilta saadun palautteen perusteella harjoituksen tavoitteet saavutettiin pääosin. Harjoitusten perusteella kehittämistä on edelleen yhteisessä tilannetietoisuudessa sekä yhteistoiminnassa.

POKA24-harjoitus järjestettiin samaan aikaan Kainuun prikaatin paikallispuolustusharjoituksen kanssa ja harjoitus kehitti siviilitoimijoiden sekä puolustusvoimien yhteistoimintaa sekä vahvisti kokonaisturvallisuutta. Valmiusharjoituksissa hyödynnettiin ensimäistä kertaa Itä-Suomessa virtuaalista harjoitusalustaa, joka toimi erinomaisesti mahdollistaen selkeän harjoitusviestien välittämisen.

Harjoituksiin osallistuneiden tavoitteena on harjoituksen pohjalta päivittää ja kehittää omia valmiussuunnitelmiaan sekä toimintamallejaan siten, että niitä voidaan tarvittaessa aidosti hyödyntää poikkeuksellisissa tilanteissa.

Käytännön harjoittelupäivien jälkeen on ehkä harjoituksen tärkein vaihe. Jokaisen organisaation tulee selvittää, mitä opimme ja mitä meidän on muutettava omassa toiminnassamme. Ja tähän lisättynä toimintasuunnitelma, jossa on määritetty ne käytännön toimet, mitä teemme huomiseen mennessä, viikon sisällä ja kuukausien päästä. Tällä varmistetaan, että kunkin toimijan valmius tosiasiallisesti kehittyy yhä paremmaksi, toteaa johtaja Joni Henttu Itä-Suomen aluehallintovirastosta.