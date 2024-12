Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta suositus sopimussakon käyttämisestä elintarvikeketjun sopimuksissa

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on selvittänyt elintarviketeollisuuden ja tuottajan välisiä sopimusehtoja. Lautakunta on 3.12.2024 antanut suosituksen sopimussakon käyttämisestä elintarvikeketjun sopimuksissa.

Lautakunta on päättänyt antaa suosituksen, koska useissa alan sopimuksissa on yksipuolisesti laadittu sopimussakkolauseke. Lauseke saattaa kohdistua ainoastaan sopimussuhteen heikompaan osapuoleen, kuten tuottajaan, ja vaikuttaa sopimusosapuolten sopimustasapainoon.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta korostaa suosituksessaan, että sopimussakko on aina oltava sidoksissa sopimusrikkomukseen. Lautakunta suosittaa elintarvikeketjun toimijoita sopimaan siitä, onko sopimussakko ainoa seuraamus sopimusrikkomuksesta vai voiko sen lisäksi tulla muita seuraamuksia, kuten sopimuksen purkaminen tai vahingonkorvaus.

”Lautakunta havaitsi, että joissakin sopimuksissa sopimussakko on sidottu tuottajalle maksettujen sopimuslisien määrään. Tällöin sopimussakko saattaa yksittäistapauksessa muodostua kohtuuttomaksi, jos sopimussakko on määrältään huomattava ja selvässä epäsuhteessa rikkomukseen laatuun”, sanoo lautakunnan puheenjohtaja Veikko Vahtera.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta korostaa, että sopimuksen yksipuolisesti laatineen vahvemman sopijaosapuolen on otettava sopimussakkoehdonkin osalta huomioon heikomman sopijaosapuolen asema. Muussa tapauksessa sopimussakkolauseke on altis määräyksen kohtuullistamiselle, jos sopimussakko on esimerkiksi huomattavan suuri ja ilmeisessä epäsuhteessa syntyneen vahingon määrään tai sen maksuvelvollisuus syntyy vähäisen sopimusrikkomuksen perusteella.

Lue koko suositus tästä https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2024/12/Suositus-sopimussakosta_12.2024_FINAL.pdf

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on itsesääntelytoimielin, joka edistää hyvää kauppatapaa elintarvikealalla. Lautakunnan toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

