Pohteen kesärekrytointi on käynnistynyt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kesärekrytointi vuodelle 2025 on käynnistynyt. Pohde on koko maakunnan alueella merkittävä työllistäjä. Kesätyöpaikkoja on tarjolla esimerkiksi sairaanhoitajille, lähihoitajille, sosionomeille, geronomeille sekä hoiva-avustajille ja alan opiskelijoille.

– Pohteen alue on todella monipuolinen ja tarjoamme kesätyöpaikkoja 30 kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaalla. Pohde koetaan hyvänä kesätyönantajana ja kesätyöntekijöillämme on myös hyvät mahdollisuudet halutessaan jatkaa meillä lomakauden jälkeen esimerkiksi keikkatyössä, sanoo Pohteen resurssipäällikkö Sari Hirsikangas.

Kesätyöpaikat eri työtehtäviin aukeavat haettavaksi asteittain ja ne pyritään täyttämään mahdollisimman pian niiden avauduttua. Tulevan kesän kesätyöntekijätarve on vielä avoin. Viime kesänä Pohde tarjosi 1300 kesätyöpaikkaa. Pohteen kesätyöpaikkoja voi hakea Kuntarekry-järjestelmässä. Lisätietoja ja ohjeita hakuun löytyy Pohteen verkkosivuilta: Kesätyöt 2025.

– Hakijan tarvitsee täyttää vain yksi hakemus kesätyötä varten. Hakulomakkeessa on erikseen kohdat, joissa hakija voi kertoa mikä yksikkö, paikkakunta ja toimialue on erityistoiveena, ohjeistaa HR asiantuntija Elina Nyman.

Työntekijät, jotka ovat olleet Pohteella töissä jo edellisenä kesänä, voivat sopia kesätyöstä myös suoraan yksiköiden kanssa, kunhan työntekijän tiedot löytyvät Kuntarekryn järjestelmästä.

Lisätietoja aiheesta: