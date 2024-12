HHJ-tutkinnon suorittaneet auttavat yrityksiä uudistamaan hallitustyöskentelyä

Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-kurssin käyneet sekä tutkinnon suorittaneet:

Suunnittelija Jyri Jonninen, Allu Group Oy, Pennala

Toimitusjohtaja Juha Peltonen, NST Fund, Lahti

Hallituksen jäsen Miika Toivonen, Lahden Pysäköinti Oy, Lahti

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut 607 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Seuraava HHJ-kurssimme järjestetään 13.3.2025 alkaen Lahdessa”, Vanhala kertoo.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraavan tutkinnon ilmoittautuminen päättyy 7.1.2025 ja tutkinto järjestetään etäyhteyksin 26.3.2025.