Muistutuskutsu medialle: Innovaatiovetoisia polkuja talouskasvuun 11.12.2024 klo 9:30

Maahanmuuton vaikutus julkiselle sektorille on positiivinen – vaikutus talouskasvuun riippuu siitä, nostaako maahanmuutto Suomen osaamistasoa ja innovatiivisuutta 2.12.2024 09:03:57 EET | Tiedote

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos julkistaa maahanmuuttomuistion, joka on laadittu tausta-aineistoksi Risto Murron johtamalle kasvutyöryhmälle. Etla Muistio selvittää, mikä on Suomeen kohdistuvan maahanmuuton tarve ja rakenne, maahanmuuttajien työllisyys ja tulot, opiskelu ja tutkinnot sekä makrotaloudelliset vaikutukset. Tänään julkaistussa muistiossa käydään läpi pääasiassa vuonna 2024 julkaistuja tutkimustuloksia ja muistio on lähetetty kasvutyöryhmään marraskuussa 2024.