M-Filesin toimitusjohtajaksi Jay Bhatt

Tietotyön automaation markkinajohtaja M-Files ilmoitti tänään, että yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty amerikkalainen kokenut yritysjohtaja Jay Bhatt. Bhattilla on pitkä historia operatiivisesta huippuosaamisesta ja vahvat näytöt ohjelmistoyritysten kasvattamisesta kansainvälisillä markkinoilla. Hän on toiminut aiemmin toimitusjohtajana sekä yksityisissä että julkisesti noteeratuissa ohjelmistoyrityksissä, kuten Alfresco Softwaressa, Blackboardissa ja Progress Softwaressa (NASDAQ: PRGS). Aiemmin Bhatt johti Autodeskin (NASDAQ: ADSK) AEC-divisioonaa, joka oli yhtiön suurin liiketoimintayksikkö.

M-Filesin elokuussa julkistama enemmistösijoitus saatettiin päätökseen perjantaina 29.11.2024. Yhtiön uusista pääsijoittajista Haveli Investments on Teksasin Austinissa toimiva yhdysvaltalainen teknologiaan keskittyvä pääomasijoitusyhtiö ja Bregal Milestone eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö. Jay Bhattin johtama sitoutumaton sijoitusyhtiö CrossParadigm Capital osallistui myös merkittävällä osuudella sijoitukseen.

M-Filesin aiempi toimitusjohtaja Antti Nivala siirtyy kokopäiväisesti Chief Innovation Officerin tehtävään, ja hänellä on jatkossakin tärkeä rooli M-Filesin tietotyön automaatioalustan vision ja innovaatioiden kehittämisessä. Lisäksi Nivala jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

"Kun perustimme M-Filesin kaksi vuosikymmentä sitten, tavoitteenamme oli helpottaa liiketoiminnalle arvokkaan tiedon löytämistä ja auttaa tietotyöntekijöitä työskentelemään fiksummin. Olen ylpeä siitä työstä, jota olemme tehneet", sanoo Antti Nivala. "Seuraavaa kasvuvaihetta varten olemme nyt ihanteellisessa asemassa, kun meillä on oikea tiimi, joka pystyy hyödyntämään valtavan markkinamahdollisuuden."

Antti Nivala on asunut vuodesta 2020 lähtien Austinissa, jossa sijaitsee myös M-Filesin Yhdysvaltojen pääkonttori. Hän muutti takaisin Suomeen lokakuussa. "Neljän upean Yhdysvalloissa vietetyn vuoden jälkeen olen innoissani päästessäni takaisin pääkonttorillemme Tampereelle, joka on tuotekehitystoimintamme sydän. Voin nyt taas keskittyä enemmän tuotteeseen, joka on todellinen intohimoni."

"Tietämyksen ja tiedon keräämisen ja hyödyntämisen tavat kehittyvät ennennäkemätöntä vauhtia. M-Filesilla on ainutlaatuiset mahdollisuudet auttaa organisaatioita muuttamaan tapaa, jolla ne hallinnoivat, käyttävät ja hyödyntävät tietojaan ja siten lisäävät tuottavuuttaan ja edistävät tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Annan tunnustusta Antille ja M-Filesin tiimille siitä valtavasta työstä, jota markkinajohtajan aseman rakentamiseen on tarvittu. Odotan innolla yhteistyötä uusien sijoittajien ja johtoryhmän kanssa viedäksemme M-Filesin seuraavalle tasolle”, sanoo Jay Bhatt.

"Jay on johdonmukaisesti hyödyntänyt operatiivista asiantuntemustaan johtotehtävissä auttaakseen yrityksiä skaalautumaan. Hänen nimityksensä M-Filesin seuraavaksi toimitusjohtajaksi on luonnollinen seuraava askel yhtiön kehityksessä", sanoo Sumit Pande, Haveli Investmentsin vanhempi sijoitusjohtaja. "Jayn laaja kokemus alalta ja strateginen ja operatiivinen kurinalaisuus yhdistettynä Antin näkemykseen tietotyön automatisoinnista antavat M-Filesille hyvät lähtökohdat uuteen kasvuvaiheeseen."

"Olemme innoissamme saadessamme toivottaa Jayn tervetulleeksi uudeksi toimitusjohtajaksi", kertoo Ian Kwok, Bregal Milestonen sijoitusjohtaja. "Hänen merkittävä osaamisensa ja kokemuksensa tekee hänestä ihanteellisen valinnan ohjaamaan M-Files uuteen jännittävään kasvuvaiheeseen. Esitämme myös syvimmät kiitoksemme Antille hänen korvaamattomasta johtajuudestaan ja omistautumisestaan M-Filesille."

M-Files

M-Files on johtava alusta tietotyön automaatioon. M-Filesin alustan avulla tietotyöläiset löytävät tiedon nopeasti, työskentelevät tehokkaasti ja saavuttavat parempia tuloksia. M-Files sisältää innovatiivisen metatietopohjaisen arkkitehtuurin, automaattisen työnkulkujen hallinnan sekä edistyneen tekoälyn. Kaiken tämän ansiosta asiakkaat pääsevät eroon informaatiokaaoksesta, parantavat prosessien tehokkuutta sekä automatisoivat tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamisen. Lisätietoja: www.m-files.fi.

Haveli Investments

Haveli Investments on Yhdysvalloissa Austinissa sijaitseva pääomasijoitusyhtiö, joka pyrkii sijoittamaan korkealaatuisiin teknologia-alan yrityksiin. Yhtiö tekee enemmistö-, vähemmistö- tai strukturoituja pääoma- ja velkasijoituksia keskittyen ohjelmistoihin, dataan, peleihin ja näihin liittyviin toimialoihin. Haveli pyrkii kumppanuuteen innovatiivisten yritysten, yrittäjien ja johtoryhmien kanssa koko yrityksen elinkaaren ajaksi. Havelin kokeneet sijoittajat ja useiden toimialojen asiantuntijat tarjoavat operatiivista ja strategista tukea, mikä mahdollistaa portfolioyrityksille keskittymisen innovaatioiden edistämiseen, kasvun nopeuttamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Havelin sijoituksissa korostuu sitoutuminen DEI- ja kestävyystavoitteisiin. Lisätietoja: www.haveliinvestments.com.

Bregal Milestone

Bregal Milestone on johtava eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, jolla on noin 1,3 miljardin euron sijoitussitoumukset. Yhtiö tarjoaa kasvupääomaa ja operatiivista tukea johtavien ohjelmistoyhtiöiden rakentamiseen. Bregal Milestone on osa Bregal Investmentsia, joka on johtava maailmanlaajuinen sijoitusyhtiö, jonka hallinnoitavat varat ovat yli 18 miljardia euroa. Bregal Milestone valittiin GrowthCapin yhdeksi vuoden 2023 parhaista kasvupääomasijoitusyhtiöistä. Lisätietoja osoitteesta www.bregalmilestone.com tai seuraa LinkedInissä.

CrossParadigm Capital

CrossParadigm Capital (CPC) on yhdysvaltalainen sitoutumaton sijoitusyhtiö, jota johtavat entiset ohjelmisto- ja teknologia-alan johtajat. CPC pyrkii tunnistamaan lupaavia yhtiöitä sekä kokeneiden toimijoiden että ammattimaisten sijoittajien näkökulmasta ja hyödyntämään tiiminsä laajaa operatiivista kokemusta nopeuttaakseen yritysten strategisen vision toteuttamista. CPC toimii yhteistyössä yritysten perustajien, johtajien ja sijoittajien kanssa luodakseen sijoitusratkaisuja, jotka täydentävät näiden toiminnallisia ja pääomatavoitteita. Lisätietoja on osoitteessa www.crossparadigmcapital.com.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt



Haveli Investments:

Sijoittajayhteydenotot:

Caroline Bal Doherty

SVP of Capital Partnerships

cdoherty@havelii.com

Mediayhteydenotot:

Hugh Burns/Pamela Greene

Reevemark

(212) 433-4600

HaveliTeam@Reevemark.com

Bregal Milestone:

Jillian Hazelton

Head of Marketing & Communications

Jillian.hazelton@bregal.com