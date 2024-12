Psykoterapeutti ja pappi Kirsi Hiilamo neuvoo uutuuskirjassaan, miten kääntää pettymys voimavaraksi

Hyvä elämä on täynnä odotuksia, haaveita ja toiveita, mutta väistämättä myös vastoinkäymisiä.

Psykoterapeutti, perheneuvoja ja pappi Kirsi Hiilamo auttaa ihmisiä kohtaamaan musertavia vastoinkäymisiä, olipa kyse parisuhteen päättymisestä, läheisen menettämisestä tai sivu suun menneen työpaikan herättämästä arvottomuuden tunteesta.

Takaiskuista tasapainoon – Miten kääntää pettymys voimavaraksi on myötätuntoinen teos, joka auttaa kohtaamaan pettymykset rakentavalla tavalla.

“Tämän kirjan lukeminen ei säästä ketään pettymyksiltä, mutta auttaa kohtaamaan pettymykset rakentavalla tavalla”, Hiilamo muistuttaa.

Pettymys voi aluksi tuntua hyvin raskaalta, mutta se voi myös avata tien myönteisille muutoksille. Pettymys on myös asia, jota itse saattaa joutua aiheuttamaan muille. Esimerkiksi tasapainon löytäminen työn ja läheisten välillä on haastavaa. Usein pettymyksien tuottaminen joko perheelle tai työnantajalle on väistämätöntä.

“Nyt kuusikymppisenä tunnen syvää myötätuntoa nykyajan nuoria aikuisia kohtaan. He kohtaavat valtavia ulkoisia ja sisäisiä paineita”, Hiilamo toteaa.

Kirjassa käsitellään lapsuuden merkitystä pettymyksistä toipumisessa sekä pettymysten pelkäämistä ja pettymyksistä murehtimista. Lisäksi tarkastellaan pettymyksiä eri elämänalueilla: parisuhteissa, lasten saamisessa, ystävyydessä ja työuralla. Teoksessa tarkastellaan myös eksistentiaalista pettymystä, kun pettymyksen kohteena onkin Jumala tai oma yhteisö. Viimeisessä luvussa syvennytään vielä erikseen siihen, miten pettymyksistä pääsee eteenpäin.

Kirsi Hiilamo työskentelee psykoterapeuttina ja perheneuvojana Helsingissä. Hän on aikaisemmin julkaissut kirjoja muun muassa tyttären ja äidin suhteesta, elämän ruuhkavuosista ja hoivataistelusta. Hiilamo on evankelisluterilaisen kirkon pappi ja rovasti.

Takaiskuista tasapainoon - Miten kääntää pettymys voimavaraksi ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Mili Bundan lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 1.1.2025.

