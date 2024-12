Suomen Taideyhdistys jakoi lähes 300 000 euroa kuvataiteelle

Dukaattipalkinto Jirko Viljaselle

Nuoren taiteilijan Dukaattipalkinnon sai kuvataiteilija Jirko Viljanen. Palkintosumma on 16 000 euroa. Vuonna 1858 perustettu Dukaattipalkinto on Suomen vanhin taidepalkinto ja Suomen Taideyhdistyksen palkinnoista merkittävin.

Jirko Viljanen (s. 1991, Lahti) kääntää vaikeita ja monimutkaisiakin tunteita ja kokemuksia kuviksi. Hän työskentelee symbolismin ja surrealismin avaamassa kuvamaailmassa, jossa lähtökohtana ovat usein henkilökohtaiset kokemukset unen logiikan lävitse nähtyinä ja käsiteltyinä.

Viljasen teosten maailmassa on yhtäläisyyksiä yhteiseen tuttuun ympäristöömme, mutta samalla niissä väreilee jotakin outoa, eivätkä asiat välttämättä ole sitä, miltä ne ensin näyttävät: pinnanalaiset tunteet ja tuntemukset koettelevat ja muokkaavat havaintojen maailmaa.

Teosten intiimi koko ja niissä ilmenevä samanaikaisesti pehmeä sekä rouhea tuntu luo omalaatuista lähes käsinkosketeltavaa kauneutta. Niistä välittyy taiteilijan ele ja kosketus, joka antaa myös katsojalle mahdollisuuden lähestyä teoksia ja niiden läpi omia tuntojaan. Viljanen saattaa yhdistää teoksissaan esimerkiksi monotypiaa, pastellia ja mustetta.

Visiot olemisen sekä olentojen puutteista ja kivuista näyttäytyvät kuvissa ymmärryksen ja hyväksymisen prosessin tuoman lempeyden ja lämmön läpi, ilman sääliä tai holhoavaa asennetta: ne kuuluvat olemiseen ja elämiseen.

Tunnustuspalkinto Matti Peltokankaalle

Tunnustuspalkinto merkittävästä elämäntyöstä taiteen parissa myönnettiin kuvataiteilija Matti Peltokankaalle. Palkintosumma on 10 000 euroa.

Matti Peltokangas (s. 1952, Virrat) on sekä moderni että perinteinen kuvanveistäjä, jolle työstämisen näkyminen teoksen muodossa on oleellista. Työstön jäljissä korostuu, kuinka veistoksen kivi on aina jostakin peräisin, kalliosta irrotettu ja muotoonsa hakattu, samoin puu jossakin aivan tietyssä paikassa kasvanutta materiaa. Samalla perinteisen kuvanveiston tavoin näkyy, kuinka muodon tekeminen on aina myös ponnistus ajassa – ja tilassa.

Jykeväänkin muotoon tulee näin pinnan kevyt ja ajallisesti hahmotettava herkkyys, ajattomuuden ja elämän jännite. Figuuria taidokkaasti esittävät pronssi- tai puuveistokset kontrastoituvat kivenveiston miltei minimalistisista perusmuodoista lähteviin teoksiin. Kiven ikiaikaisuus ja ihmisen elämän hetkellisen kukkea olemus kohtaavat niin Peltokankaan lukuisissa julkisissa veistoksissa kuin pienemmissäkin teoksissa. Peltokankaan eleettömästi monumentaaliset teokset eivät julista itseään, mutta tarttuvat mieleen, muistiin.

William Thuring -palkinnot

William Thurings stiftelse on Suomen Taideyhdistyksen tärkein tukija. William Thuringin nimeä kantavat palkinnot, yksi pääpalkinto ja yhdeksän nimikkopalkintoa, myönnetään 35–45-vuotiaille kuvataiteilijoille. Pääpalkinto on suuruudeltaan 14 000 euroa, nimikkopalkinto 6 500 euroa.

William Thuring -pääpalkinto Inka Bellille

Inka Bell (s. 1981, Espoo) tunnetaan taidegrafiikan ja materiaalien rajoja rikkovana taiteilijana. Hän yhdistää paperiin esim. metallia ja käyttää perinteisten grafiikan menetelmien rinnalla erilaisia digitekniikoita kuten laserkaivertamista. Bellin kuvakieli perustuu usein geometrisiin muotoihin. Hän rikkoo perinteisen suorakaiteen muodon, ja hänen paperiveistoksensa ovat grafiikan ja veistotaiteen innovatiivisia hybridejä, joissa on usein myös kineettinen ulottuvuus. Kerroksellisuus ja leikkisyys luonnehtivat hänen taidettaan. Inka Bell on uudistanut ja jatkanut merkittävän suomalaisen konstruktivismin perinnettä raikkaalla tavalla.

Inka Bell on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta taidegrafiikan osastolta vuonna 2021. Viime vuosien yksityisnäyttelyitä ovat: Galleria G (2024), Forum Box, Helsinki (2023), Bricks Gallery, Kööpenhamina (2022), Porvoon taidehalli (2022) ja HAM-galleria, Helsinki (2020). Kesällä 2024 hän oli mukana Taidekeskus Purnun Havainto-näyttelyssä.

William Thuring -nimikkopalkinnot

Yhdeksän nimikkopalkintoa jaettiin seuraaville kuvataiteilijoille:

Ahlfors Liisa (s. 1985, Reisjärvi), Tampere / installaatio, ympäristötaide Aho Timo (s. 1980, Vantaa), Helsinki / kuvanveisto, installaatio Apajalahti Sampo (s. 1980, Järvenpää), Helsinki / maalaus Hyrkkänen Anna (s. 1979, Tampere), Tampere / kuvanveisto, installaatio Marno Hanna (s. 1981, Helsinki), Siikainen / kuvanveisto, ympäristötaide Oikarinen Mari (s. 1981, Suomussalmi), Rovaniemi / kuvanveisto, tekstiilitaide Palojärvi Ida (s. 1981, Oulu), Helsinki / kuvanveisto, installaatio Raitanen Tiina (s. 1983, Viitasaari), Helsinki / kuvanveisto Rusanen Jukka (s. 1980, Jyväskylä), Lahti / maalaus

Edvard Richter -palkinto Timo Valjakalle

Suomen Taideyhdistys myöntää vuosittain yhden Edvard Richter -kirjallisuuspalkinnon ansiokkaasta, vuoden aikana julkaistusta kuvataidekirjasta tai -kirjoituksesta. Palkintosumma on 10 000 euroa.

Vuonna 2024 palkinto myönnetään taidekriitikko ja tietokirjailija Timo Valjakalle (s. 1953, Helsinki) teoksesta Taiteen matkassa – Kirjoituksia taiteesta ja sen tekijöistä (Parvs, 2024). Valjakka kiinnostui kirjoittamisesta 1980-luvulla ja ryhtyi kirjoittamaan päätoimisesti 1990-luvulla. Kuvataiteilijan koulutuksen saanut Valjakka on toiminut Kuvataideakatemian tuntiopettajana, Siksi-lehden päätoimittajana, Helsingin Taidehallin johtajana, Suomen Lontoon-instituutin johtajana sekä vapaana kuraattorina. Hänet tunnetaan laajasti työstään Helsingin Sanomien vakituisena avustajana, jossa hän vaikuttaa edelleen.

Taiteen matkassa -kokoelma esittelee erittäin laajasti aiheensa tuntevan kirjoittajan. Kirja sisältää uudelleen julkaisuina Valjakan taidearvosteluja 1990-luvun alusta 2000-luvun alkupuolelle. Valjakka kirjoittaa esseemäisesti ja tuo omaa kokemustaan taiteen ajatteluun. Hän ei kuitenkaan lukitse teosten olemusta, vaan jättää lukijalle tilaa kokea teoksia tekstin välityksellä.

Kirjan muodossa Valjakan kokemuksellinen ajattelu ja kirjoittamisen taito pääsevät esiin. Perusajatukset taiteen tekemisestä ja maailman ymmärtämisestä ovat pilkahdelleet erillisissä julkaisuyhteyksissä vuosien varrella, ja nyt ne toistuvat tekstistä toiseen erilaisten esimerkkien valossa ja muodostavat kirjalle vankan ytimen.

Esipuheessaan Valjakka kirjoittaa, että pyrkii mahdollisimman suureen tarkkuuteen ja siihen, ettei asetu taitelijoiden, teosten ja lukijan väliin. Tämä tavoite onnistuu. Teksti on kirkasta, kaunista ja ilmaisuvoimaista, mutta ei korosta itseään ollenkaan. Myös kirjoittajan kuvataiteilijan koulutus näkyy tekstissä syvänä ymmärryksenä siitä, millaista taiteellinen työskentely on.

Taiteen matkassa -kirjan tekstit ovat hämmästyttävän rikas kokonaisuus, joka saa toivomaan, että nykyinen mediakenttä tarjoaisi taidekirjoittajalle enemmän mahdollisuuksia tuoda kykyjään esille.

Nuorten taiteilijoiden apurahat

Kolmekymmentä nuorta taiteilijaa sai 6 000 euron suuruisen apurahan. Hakemuksia tuli kaikkiaan 328 kpl, joista 1 kpl oli ryhmähakemus. Apurahaa voivat hakea enintään 35-vuotiaat, ammattiin valmistuneet kuvataiteilijat.

Aitamurto Tuomas (s. 1999, Helsinki), Helsinki / maalaus, piirustus Alanko Onni (s. 1992, Helsinki), Helsinki / maalaus, installaatio Ang Siew Ching (s. 1989, Singapore), Espoo / video, grafiikka Arend Vera den (s. 1996, Hollanti), Kangasniemi / piirustus, video Buchmann Aime (s. 1991, Helsinki), Helsinki / mediataide Elagoz Samira (s. 1989, Helsinki), Berliini/Helsinki / video, performanssi Falaileh Mariam (s. 1990, Kuopio), Helsinki / keramiikka, kuvanveisto Hallenberg Meri (s. 1993, Helsinki), Helsinki / maalaus, kuvanveisto Hamada Natalie (s. 1994, Syyria), Espoo / grafiikka Hartikainen Arttu (s. 1988, Vantaa), Vantaa / maalaus, piirustus Hyttinen Annamaari (s. 1990, Sonkajärvi), Helsinki / maalaus Jokimies Maaria (s. 1992, Punkaharju), Helsinki / maalaus Julku Kirsi (s. 1993, Töysä), Tampere / maalaus Karjalainen Kiia (s. 1992, Espoo), Hyvinkää / installaatio, grafiikka Kemppi Salla (s. 1993, Kouvola), Turku / kuvanveisto, installaatio Koskinen Ville (s. 1990, Helsinki), Helsinki / mediataide, video Luukkala Emma (s. 1992, Alajärvi), Helsinki / maalaus, kuvanveisto Lähteenmäki Lauri (s. 1992, Helsinki), Helsinki / valokuva, installaatio Mette Matilda (s. 1997, Lahti), Helsinki / kuvanveisto, installaatio Nissinen Elina (s. 1991, Kotka), Helsinki / kuvanveisto, installaatio Nybacka Frans (s. 1993, Kangasala), Helsinki / maalaus, piirustus Pekkala Anna (s. 1989, Mänttä), Helsinki / kuvanveisto, installaatio Pennanen Emilia (s. 1990, Vantaa), Helsinki / valokuva Ramberg Jerker (s. 1989, Helsinki), Turku / piirustus, maalaus Saarikoski Kristo (s. 1992, Tuusula), Helsinki / maalaus, freskot, installaatio Suikkanen Saimi (s. 1994, Imatra), Helsinki / maalaus Tanttu Vijaya Aurea (s. 1996, Helsinki), Helsinki / maalaus, piirustus Tuomisalo Mimma (s. 1994, Tampere), Helsinki / grafiikka, installaatio Valtonen Christine (s. 1992, Espoo), Helsinki / tekstiilitaide, maalaus Westerberg Arno (s. 1998, Helsinki), Helsinki / maalaus, kuvanveisto

Signe Tandefelt -apurahat

Signe Tandelfeltin nimeä kantavat apurahat myönnetään kuvataidekriitikoille ja muille kuvataiteesta kirjoittaville erilaisiin kirjoittamista edistäviin sekä kirjoituskulttuuria elävöittäviin hankkeisiin. Hakemuksia tuli tänä vuonna 35 kpl, joista 4 kpl oli ryhmähakemuksia. Apurahoja myönnettiin yhdeksälle hakijalle yhteensä 10 000 euroa.

Gaál Miklos Juhani (s. 1974, Espoo), Amsterdam / 1500 € / esseekirjan kirjoittajapalkkioihin Hakoköngäs Amanda (s. 1993, Tervola), Tornio / 1100 € / artikkeli- ja esseesarjan viimeistelyyn pohjoissuomalaisesta kuvataiteilijaryhmästä nimeltä "Ryhmä Kemi" Kangasvuo Jenny (s. 1975, Helsinki), Oulu / 1000 € / kuvataidekritiikkien kirjoittamiseen pohjoisesta kuvataiteesta Lindberg Carl Sebastian (s. 1978, Helsinki), Helsinki / 1000 € / Berliinin biennaalin 2025 matkakustannuksiin Mustonen Onni (s. 1990, Helsinki), Helsinki / 1000 € / artikkelin kirjoittamiseen yhdysvaltalaisissa työväenlehdissä 1920–40-luvuilla julkaistuista sarjakuvista Nieminen Salla (s. 1988, Hyvinkää), Hämeenlinna / 1200 € / neliosaisen, konkreettisesti ja helposti lähestyttävästi erilaisia kokemuksellisia tapoja katsoa kuvataidetta artikkelisarjan kirjoittamiseen Nyqvist Sanna (s. 1977, Kirkkonummi), Helsinki / 1200 € / kirjalliseen työskentelyyn, jonka tuloksena on Chappeen tulevan näyttelyn (kevät/kesä 2026) yhteydessä julkaistava essee Mäntän kuvataiteen ystävät ry / 1000 € / kirjoittajapalkkioon vuoden 2025 somekatalogin toimittamisesta Ylikangas Maaria (s. 1978, Kalajoki), Helsinki / 1000 € / esseen kirjoittamiseen teokseen työnimeltä Raahe-kirja

Dukaatti- ja Tunnustuspalkinto, nuorten taiteilijoiden apurahat:

Apuraha- ja palkintolautakunnassa työskentelivät kuvataiteilija Antti Tanttu (pj.), kuvataiteilija Heini Aho, kuvataiteilija Hannaleena Heiska, FM Pessi Rautio ja dosentti, FT Riikka Stewen.

Edvard Richter -palkinto, Signe Tandefelt -apurahat:

Kirjallisuuslautakunnassa työskentelivät kriitikko, KuM Helen Korpak (pj), kriitikko, FT Sini Mononen ja TaT, kirjailija, valokuvataiteilija Hanna Weselius.

William Thuring -palkinnot:

Lautakunnassa työskentelivät FM Päivi Karttunen (hallituksen jäsen), FM Sarianne Soikkonen (hallituksen jäsen) ja kuvataiteilija Hannaleena Heiska (hallituksen jäsen).