Ruokaviennin kasvujohtajaksi Ruokatieto Yhdistykseen on valittu ETM Jukka Vainionpää

ETM Jukka Vainionpää aloittaa Ruokatiedon ruokaviennin kasvujohtajan tehtävässä vuoden 2025 alusta. Kasvujohtajan tehtävänä on kehittää ruokaviennin strategiaprosessia, yhdistää yritysten tarpeita viennin kasvattamiseksi sekä erityisesti edustaa ruokasektoria ja yritysten näkemystä valtion resurssien ohjauksessa, tutkimus- ja koulutustarpeissa sekä ruokamaakuvan muodostamisessa. Tavoitteena on saada aikaan pysyvä toimintamalli elintarvikesektorin näkemysten kokoamiseksi ja viennin kasvun mahdollistamiseksi jatkuvassa vuoropuhelussa valtion ja verkostojen kanssa.



Jukka Vainionpää on elintarvikealan ja viennin ammattilainen, jolla on vahva kokemus elintarvikeviennistä, kykyä toimia strategisena johtajana sekä näyttöjä onnistuneesta projektijohtamisesta. Hänellä on vankkaa kokemusta kansainvälisestä B2B-myynnistä ja asiakkuuksien hallinnasta sekä laajat verkostot sektorilla.



- Jukka Vainionpää tuo Ruokatietoon vahvaa ruokaviennin kokemusta ja strategista osaamista, joka auttaa elintarvikeviennin strategian toteuttamista, ja vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisillä ruokamarkkinoilla, toteaa Ruokatiedon hallituksen puheenjohtaja Elli Siltala.

Ruokaviennin kaksinkertaistaminen on tavoitteena kunnianhimoinen ja sen saavuttaminen edellyttää toteutuakseen pitkäaikaista sitoutumista sekä yrityksiltä että valtiolta. Elintarvikeviennin kasvua tullaan toteuttamaan yhteistyössä koko vientiekosysteemin kanssa, johon kuuluvat valtion toiminnot ja palvelut, elintarvikealan yritykset ja yritysryhmät, viennin edistämiseen liittyvät palveluntarjoajat sekä muut alan toimijat.

Vainionpää on innoissaan uudesta tehtävästään ja näkee paljon mahdollisuuksia viennin kehittämisessä.

- Suomessa on perinteisesti investoitu vähemmän ruokavientiin kuin verrokkimaissa niin yritysten kuin valtionkin toimesta. Ruokavientiä koskevat toimenpiteet ovat olleet hajallaan eri toimijoiden kesken ja niitä on vaivannut lyhytjänteisyys. Suomalaisilla elintarvikkeilla, niin ruoka- kuin juomatuotteilla sekä korkean jalostusasteen raaka-aineilla, on kuitenkin erinomainen mahdollisuus pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Puhdas ilma, maailman paras vesi, puhtaan luonnon tarjoamat kasvuolosuhteet yhdessä turvallisen, vakaan korkean teknologian yhteiskunnan kanssa muodostavat pohjan, jonka päälle on hyvä investoida ja rakentaa Suomen ruokaviennin kasvua, toteaa Vainionpää.

Lisätietoja antaa Ruokatieto Yhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Elli Siltala gsm. +358 50 384 2532/toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi gsm. +358 50 511 8909.