EPSI Rating: Säästäjät ja sijoittajat arvioivat S-Pankin täyden palvelun pankkien ykköseksi

EPSI Rating on tutkinut yleistä asiakastyytyväisyyttä pankkialalla Suomessa jo pitkään. Säästäjien ja sijoittajien asiakastyytyväisyyttä mitattiin erikseen nyt toista kertaa. S-Pankin saavuttama asiakastyytyväisyyden indeksiluku 78,8 (0-100) oli yleispankkien korkein, ja viisi indeksiyksikköä toimialan keskiarvoa korkeampi. Indeksiluku mittaa muun muassa toimijoiden imagoa ja tunnettuutta sekä asiakkaiden kokemuksia sijoituspalveluista.

S-Pankki erottuu tutkimuksessa edukseen sekä tuotteiden että palveluiden laadussa. Tuotelaatua arvioitiin muun muassa kysymyksillä tuotevalikoimasta, digitaalisista palveluista ja varojen turvallisesta käsittelystä. Palvelulaadun osalta tarkasteltiin esimerkiksi arvostavaa suhtautumista asiakkaisiin sekä tarpeisiin vastaavaa ja aloitteellista palvelua. Tuotelaadusta S-Pankki sai arvosanaksi 80,5 sijoittuen toimialan keskitason (78,5) yläpuolelle. Myös kokemus S-Pankin palvelun laadusta oli erittäin hyvä 76,4 – lähes neljä indeksiyksikköä yli keskiarvon (72,5).

Säästäjät ja sijoittajat kokevat, että S-Pankki tarjoaa täyden palvelun pankeista parasta vastinetta rahoille. Tätä kuvaava indeksiarvo oli S-Pankilla 80,8 ja 5,3 indeksiyksikköä yli alan keskiarvon. Lisäksi S-Pankilla on alan toiseksi uskollisimmat asiakkaat: asiakasuskollisuutta kuvaava indeksiluku oli S-Pankilla 82,3, joka oli 5,7 indeksiyksikköä korkeampi kuin toimialan keskiarvo.

S-Pankki sai poikkeuksellisen korkeat pisteet myös aktiivisimmilta sijoittajilta, jotka ostavat tai myyvät arvopapereita vähintään kerran viikossa. Kyseessä on tavallista vaativampi asiakasryhmä, joka arvostaa helppokäyttöisiä ja luotettavia sijoituspalveluita. Tämän segmentin keskimääräinen asiakastyytyväisyys oli tutkimuksen mukaan 72,5. S-Pankki sai aktiivisilta sijoittajilta kuitenkin arvosanaksi huikeat 85,9.

”Säästäjillä ja sijoittajilla on hyvin vaihtelevia odotuksia, mutta tutkimuksen mukaan 80 % sijoittajista arvioi, että S-Pankissa on hyvä ymmärrys heidän tarpeistaan. Tulokset ovat ilahduttavia ja kertovat siitä, että kehitystyömme on vienyt meitä oikeaan suuntaan. S-Pankin ja Handelsbankenin tuore yrityskauppa laajentaa edelleen mahdollisuuksiamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia sijoitustuotteita ja alan parasta palvelua”, sanoo kuluneen vuoden aikana S-Pankin varallisuudenhoitoliiketoiminnan johtajana toiminut Teri Heilala.

EPSI Ratingin Arvopaperisäästäjät ja sijoittajat 2024 -tutkimukseen haastateltiin noin 1 400 henkilöä, jotka sijoittavat arvopapereihin tai osakkeisiin. Haastattelut tehtiin marraskuussa 2024.