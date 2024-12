Poronvasan ensimmäisestä vuodesta kertova lastenkirja Me Poroset / Have You Met the Reindeer Family tuo esiin pohjoisen luonnon hehkun kaikkina vuodenaikoina

Upein luontokuvin kuvitettu tarinallinen tietokirja tutustuttaa porojen elämään ja elinpiiriin ja jättää vaikuttavan muistijäljen erityisesti kansainvälisiin lukijoihin esitellen pohjoisen luonnon ainutlaatuista kauneutta kaikkina vuodenaikoina.

Hannu Laakso haluaa kirjojensa avulla innostaa lapsia lukemaan ja vahvistaa heidän luontosuhdettaan. Hän jätti menestyksekkään markkinointijohtajan uransa keskittyäkseen luontokuvaukseen ja kirjoittamiseen.

– Minulla on kaksi kutsumusta. Pyrin siihen, että lapsilla olisi mahdollisimman matala kynnys tarttua kirjaan. Yritän kirjoillani myös syventää lasten luontosuhdetta, Laakso sanoo.

Me Poroset / Have You Met the Reindeer Family on kuvattu Sodankylässä Sattasvaaran kauniissa maisemissa, jotka ovat Hannu Laaksolle tuttuja jo lapsuudesta.

Kirjasarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Me Kettuset (2020), Me Karhuset (2021), Me Hukkaset (2022) ja Me Lintuset (2023). Helmikuussa 2025 ilmestyy sarjan uusin osa Me Siiliset. Hannu Laakso sai sarjasta Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2023. Hän on voittanut myös yli 120 kansainvälistä valokuvapalkintoa.

