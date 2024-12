Lapsiperheiden palveluohjaus saa kiitosta – palvelu laajenee vähitellen koko Pohteelle

Lapsiperheiden palveluohjaukseen tuleviin yhteydenottoihin vastaa kaksi palveluohjaajaa, jotka kertovat, mitä kautta asiakas voisi saada apua tilanteeseensa. Asiakkaiden lisäksi palveluohjaukseen voivat ottaa yhteyttä ammattilaiset, jotka kysyvät neuvoa asiakkaansa auttamiseksi. Lapsiperheiden palveluohjauksen kautta yhteistyötä tekevät lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja alkuarvio, lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut, neuvola, opiskeluhuolto, kuntoutusohjaus sekä koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijat. Verkostotapaaminen perheen ja ammattilaisten kanssa saadaan tarvittaessa sovittua nopeasti.

Palveluohjaajien kokemusten mukaan toiminta on lähtenyt vauhdilla käyntiin.

"Työ on erittäin monipuolista ja vaatii hyvää palvelujärjestelmän tuntemusta. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, että heillä on ollut mahdollisuus keskustella palveluohjaajan kanssa kiireettömästi eikä heidän ole tarvinnut etukäteen tietää, mikä palvelu olisi omaan tilanteeseen sopivin. Asiakkaat ovat antaneet kiitosta, että puheluihin on vastattu nopeasti ja tilannetta on lähdetty edistämään yhdellä yhteydenotolla", kertovat palveluohjaajat Mirjami Räisänen ja Riikka Kauppinen.

Myös ammattilaisten palautteet ovat olleet rohkaisevia. Yhteisesti sovitut toimintakäytänteet verkostotapaamisten järjestämiseksi ovat saaneet kiitosta eri ammattilaisilta. Tiimivastaava Aki Hirvasoja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista kertoo, että perustason hoidon tarpeen arviota tekevien psykiatristen sairaanhoitajien kokemukset palveluohjauksesta ovat olleet positiivisia. Jonoa hoidon tarpeen arviointiin ei ole enää syntynyt ja asiakkaat ovat ohjautuneet psykiatriselle sairaanhoitajalle oikea-aikaisesti.

Lapsiperheiden palveluohjauksen kehittämistyötä on tehty alueen työntekijöiden, esihenkilöiden ja RRP2-hankkeen yhteistyönä. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on ollut mukana kehittämistyössä.

"Monialaisen yhteistyön kehittäminen yhdessä perhekeskustoimijoiden ja palveluohjaajien kanssa on tuonut ymmärrystä eri toimijoiden tekemästä työstä ja työn sisällöistä. Kehittämistyön aikana on jatkuvasti tunnistettu uusia toiminnan kehittämistarpeita ja niitä on lähdetty yhteistyössä ratkaisemaan", kertoo projektisuunnittelija Sari Jussinniemi.

Lapsiperheiden palveluohjaus on tarkoitus laajentaa koko Pohteen alueelle. Samalla yhdenmukaistetaan alueiden toimintakäytänteitä, jotta palveluja voidaan tarjota alueen lapsiperheille yhdenvertaisesti. Pohteen perhekeskusvastaava Heidi Laitila kertoo, että lapsiperheiden palveluohjaus tuottaa myös alueiden lapsiperheiden arjesta havaintoja ja ilmiöitä. Niiden avulla voidaan yhteistyössä kehittää toisia tukevia ratkaisuja lapsiperheiden tueksi niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin myös kuntien ja järjestöjen palveluissa.

Lapsiperheiden palveluohjauksen kehittämistyötä tehdään Pohteella osana RRP2-hanketta. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla (RRP – recovery and resilience plan) tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU).