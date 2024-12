Vaasan kansalaisopisto Alman kevätlukukausi 2025 käynnistyy 7.1.2025

”Kevään kurssitarjonta on jälleen laaja ja kursseja sekä yleisöluentoja lisätään tarjontaan vielä lisää kevään kuluessa. Kielten kurssien valikoimaan on tänä keväänä lisätty suomen kielen kursseja niiden kasvaneen kysynnän vuoksi. Myös tanssi ja liikunta -sektorin kurssit ovat perinteisesti vuodenvaihteen jälkeen olleet suosittuja. Koko kevään kattavien kurssien lisäksi Alma tarjoaa paljon lyhyt- ja viikonloppukursseja. Erityisesti kädentaitojen kurssivalikoimassa on keväällä paljon lyhyitä kursseja, joissa pääsee tutustumaan erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin”, kertoo kansalaisopisto Alman rehtori Sannasirkku Autio.

Kurssitarjontaan ja aikatauluihin voi tutustua Alman verkkokaupassa. Ilmoittautuminen kevään 2025 kursseille on käynnissä verkkokaupassa osoitteessa: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa

Verkossa ilmoittautumisen lisäksi kursseille voi ilmoittautua paikan päällä ja puhelimitse Alman palvelupisteissä Vaasassa: Raastuvankatu 31, puh. 0400 868 110 (ma-pe klo 8–16) sekä Kirkkopuistikko 15, puh. 040 6299 133 (ma-to klo 10–14).

Kirkkopuistikon kampuksella järjestetään tiistaina 10.12. klo 18–20 Alman joulu -tapahtuma, joka on avoin kaikille. Monipuolisen ohjelman lisäksi tapahtumassa voi myös ilmoittautua kevään kursseille. Lisätietoja tapahtumasta: vaasa.fi/alma – Yleisöluennot ja tapahtumat

Vaasan kansalaisopisto Alma tarjoaa uusien taitojen oppimisen riemua ja satoja mahdollisuuksia kehittää itseään ja osaamistaan. Alma toimii Vaasan lisäksi Vähässäkyrössä, Laihialla ja Isossakyrössä.