HUSin nettiterapioita viedään Latviaan yhteistyöhankkeessa

HUSin, HealthFOX Oy:n ja latvialaisen SIA Bernun yhteistyön myötä Latvian terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat pääsevät hyödyntämään HUSin tuottamia mielenterveydenhuollon nettiterapioita jo kuluvan vuoden lopulla. Lasten ja nuorten nettiterapioiden lisäksi yhteistyö sisältää myös Latvian aikuisten psykiatriaa.

Nettiterapiat ovat digitaalisia terapeutin tukemia hoitoja, jota tehdään omalta älylaitteelta. Hoito on osa HUSin Psykiatria kehittämää lievien ja keskivaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidon kokonaisuutta. HealthFOX vastaa projektin läpiviennistä ja tuottaa siihen pilvipohjaisen terapia-alustan sekä mobiilisovelluksen.

”Mielenterveyden häiriöt ovat valitettavan kasvava trendi niin meillä kuin maailmalla. Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä tunnetaan kansainvälisesti korkeasta laadustaan, ja nyt tämä osaaminen pääsee Latvian terveydenhuollon ja potilaiden tueksi. Yhteistyön myötä olemme pitkäjänteisesti kehittämässä kokonaan uutta, saavutettavaa ja digitaalista terveyspalvelujen mallia. Teemme vastaavaa myös Etelä-Afrikassa”, sanoo HealthFOX Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Korhonen.



Nettiterapiat lisäävät palveluiden tarjontaa

Yhteistyö sai alkunsa, kun latvialainen yritysdelegaatio oli tutustumassa HUSin terveydenhuollon palveluihin ja halusivat löytää ratkaisun kustannustehokkaan toimintatavan mielenterveyspalveluiden tarjoamisessa potilailleen. Nettiterapiat tukevat perinteisiä hoitomuotoja tarjoamalla jatkuvan pääsyn hoitomateriaaleihin ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä tekee niistä erityisen hyödyllisiä alueilla, joilla perinteisten hoitopalveluiden saatavuus on rajallista.



”HUSin nettiterapiat on kehitetty tiiviissä yhteistyössä alan kokeneiden asiantuntijoiden kanssa, ja ne perustuvat ajantasaiseen tutkimustietoon ja näyttöön perustuvaan hoitomalliin. Tämä varmistaa terapioiden korkean laadun ja luotettavuuden, mikä tekee niistä myös ajanhermolla olevan vientituotteen. Tavoitteenamme on rakentaa yhteistyökumppaneidemme kanssa nettiterapioista entistä vaikuttavampia ja helpommin saavutettavia”, sanoo linjajohtaja, Jan-Henry Stenberg HUSin Psykiatriasta

