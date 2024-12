Perheensä tsunamissa menettäneet Liisa ja Gerts palaavat ensimmäistä kertaa Khao Lakiin: ”Ainut, mitä tuli takaisin oli passi ja sormukset”

Ruudun alkuperäissarja Tsunami - Paluu paratiisiin on 4-osainen dokumentti, jonka päähenkilöitä ovat tapaninpäivän tsunamissa hengestään taistelleet ja kaikki perheenjäsenensä menettäneet Liisa Suonsivu ja Gerts Friman, tsunamista selvinnyt ja pelastusoperaatiossa toiminut sukeltaja Jani Mäkinen sekä katastrofin jälkeen vuoden ajan Thaimaassa työskennellyt rikoskomisario Ismo Kopra, joka tiimeineen vastasi jokaisen suomalaisen vainajan tunnistamisesta ja lähettämisestä kotiin. Sarja sai tällä viikolla myös Kultainen Venla -ehdokkuuden.

Tapaninpäivänä julkaistavassa ensimmäisessä jaksossa tavataan suomalaiset Liisa Suonsivu ja Gerts Friman, jotka olivat molemmat perheidensä kanssa lomamatkalla Khao Lakissa joulukuussa 2004. He ovat molemmat perheidensä ainoita, jotka palasivat kotiin elossa.

Dokumenttisarjan ensimmäisessä osassa Liisa kaivaa kotonaan esiin miehensä Riston hiekan tahriman passin ja sytyttää kynttilät kahden lapsensa kuvien viereen.

- Menetin tsunamissa miehen ja kaksi lasta. Tuukka oli täyttänyt 7 vuotta syyskuussa ja Tytti olisi täyttänyt tammikuussa 6.

- Alkuperäinen idea lähteä lomamatkalle Thaimaahan oli Finnmatkojen lahjakortti. Meillä oli suunnitelma, että ollaan joku vähän lyhyempi matka, mutta sitten päätettiin, että mennään naimisiin ja tehdään siitä sitten pidempi matka. Siitä piti tulla meidän unelmien häämatka. Ainut, mitä oikeastaan sieltä Thaimaasta tuli sitten jälkeen päin oli Riston passi ja sormukset. Ei muuta.

- Ensinhän Risto tunnistettiin jo tammikuussa ja Tuukka toukokuussa, ja sitten Tytti vasta syyskuussa.

Liisan ja Gertsin tarinaan oman lisänsä tuo se, että tsunamin jälkeen he kohtasivat toisensa SPR:n järjestämässä tukiryhmässä ja lopulta rakastuivat. Tragedian yhdistämä pari on ollut yhdessä 18 vuotta, ja tässä dokumentissa he palaavat Khao Lakiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2004.

Ensimmäisessä jaksossa nähdään, kuinka Gerts palaa saman hotellin pihamaalle, jossa hän on viimeisen kerran nähnyt vaimonsa Yvonnen ja parin kaksi lasta Jesperin ja Kajsan.

- Ehdimme kävellä ehkä 50-60 metriä pois rannasta, kun se taisi olla Yvonne, kun sanoi, että käy nyt tarkistamassa, että ne muutkin lähtee pois sieltä. Mä käännyin ja menin takaisin, silloin vastaan juoksi ihmisiä ja oli jo jonkinlainen paniikki päällä.

Gerts kertaa liikkeitään hotellin pihamaalla ja kertoo juosseensa takaisin kohtaan, johon oli jättänyt perheensä.

- Tää on se kohta, missä mä olen nähnyt heidät viimeksi, Yvonnen, Jesperin ja Kajsan. Tässä. Mut mä en löytänyt heitä, he eivät olleet enää samassa paikassa. Ja... Se oli ihan hirveä hetki, Gerts kertaa tapahtumia liikuttuneena.

Dokumentin neljässä jaksossa samoille tapahtumapaikoille palaavat myös pelastusoperaatiossa toiminut sukeltaja Jani Mäkinen sekä rikoskomisario Ismo Kopra, joka työskenteli katastrofin jälkeen Thaimaassa kokonaisen vuoden vastaten suomalaisten vainajien tunnistamisesta ja kotiin lähettämisestä.

Maanjäristyksen synnyttämä valtava hyökyaalto vyöryi rantaan ja vaati yli 200 000 kuolonuhria ympäri Kaakkois-Aasiaa tapaninpäivänä 2004. Myös 179 suomalaista menetti henkensä, tehden siitä historian eniten suomalaisia kuolonuhreja vaatineen rauhanajan onnettomuuden. Sarjassa liikutaan katastrofin tapahtumapaikoilla Phuketissa ja Khao Lakissa sekä nähdään ennen julkaisematonta kuvamateriaalia. Ruudun alkuperäissarjan on ohjannut palkittu dokumentaristi Sami Kieksi ja tuottanut Aller Studios Oy.

Tältä näyttää Ruudun dokumenttisarja vuoden 2004 tsunamikatastrofista: "Kuuluin siihen ryhmään, missä kaikilta oli mennyt kaikki"

Dokumenttisarjan kaikki 4 osaa ilmestyvät kerralla Ruutuun tilaajien katsottavaksi tapaninpäivänä 26. joulukuuta. Jaksot nähdään myös Nelosella. Ensimmäinen jakso nähdään Nelosella tapaninpäivänä klo 21, ja sen jälkeen kolmena perättäisenä keskiviikkona.