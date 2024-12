Vaasan museoiden vuosi 2025: Paikallista, pohjoismaista ja naivistista taidetta

Näyttelykauden 2025 avaa Ulrika Fermin yksityisnäyttely Kuntsin modernin taiteen museossa. Näyttelyssä esitellään taiteilijan viime vuosien teoksia, joissa sääilmiöt toimivat keskeisinä elementteinä. Uusimmissa piirustuksissaan Ferm on kuvannut työhuoneestaan avautuvan näkymän pilvimuodostelmista, ja aiemmissa videoteoksissaan hän on tutkinut muun muassa irlantilaista sumua ja armenialaista sään metaforaa.

Ferm on toiminut aktiivisesti Vaasassa nykytaiteen kentällä 2000-luvun alusta alkaen ja ollut mukana perustamassa nykytaideyhdistys Platformia. Suomalaisen nykytaiteen lisäksi hän on vaikuttanut myös kansainvälisesti sekä toiminut Taideyliopiston Kuvataideakatemian professorina vuosina 2013–2020. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Vaasan museoiden ja Pro Artibus-taidesäätiön kanssa.

Samanaikaisesti Kuntsin modernin taiteen museossa on esillä ryhmänäyttely Elementit. Se linkittyy Ulrika Fermiin, joka yhdessä taidehistorian ja -teorian professori Riikka Stewenin kanssa toteuttaa kurssin Elementit ja energia vuosina 2024–2025 Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Näyttely esittelee Taideyliopiston Kuvataideakatemian alumnien, kuten Shoji Katon, Astri Laitisen ja Kati Rooverin sekä nykyisten taideopiskelijoiden teoksia.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Taideyliopisto Kuvataideakatemian ja Pro Artibus -säätiön kanssa. Jälkimmäisen yhtenä painopisteenä ovat Pohjanmaan alueelliset projektit vuosina 2024–2025. Ferm työskentelee parhaillaan Pro Artibus -säätiön 3-vuotisessa residenssissä Vaasassa.

Naivistista taidetta kesäksi

Pohjanmaan museossa esitellään vaasalaissyntyisen taiteilija Inkeri Julkusen (1935–2017) tuotantoa. Naivismi taidesuuntauksena ei ole aiemmin ollut esillä Vaasan museoissa. Julkunen on yksi Suomen varhaisimpia naivisteja, joka aloitti itseoppineena taidemaalarina 1970-luvulla. Näyttelyssä nähdään hänen tuotantoaan 1970-luvulta 1990-luvulle öljy- ja akryylimaalauksina sekä joitakin kolmiulotteisia teoksia.

Julkunen kuvasi usein lähiympäristöään, ja hänen töihinsä on tallentunut tuttuja Vaasan kaupunkinäkymiä ja maisemia Karperöstä. Lämminhenkisissä maalauksissaan Julkunen kuvaa ihmisiä arjen askareissaan, iloisissa leikeissä tai rentoutumassa lämpimänä kesäpäivänä. Myös eläimillä on merkittävä rooli Julkusen tuotannossa. Hänen teoksissaan näkyy taiteellinen vapaus, ja naivismille tyypillisesti niissä on usein myös humoristinen sävy. Näyttelyn tuottaa Vaasan museot ja kuratoi amanuenssi Janna Sirén.

Suomalaisen taidemaailman elävän legendan laaja näyttely

Syyskaudella Kuntsin modernin taiteen museoon avautuu suomalaisen taidemaailman elävä legendan, Jan-Olof Mallanderin Extended Play -yksityisnäyttely. Laaja näyttely esittelee taiteilijan, taidekriitikon, galleristin ja taidekeräilijän monivaiheista uraa, joka on ollut keskeinen osa suomalaisen avantgarden ja käsitetaiteen kehittymistä 1960-luvulta alkaen.

Näyttelyn nimiteos, Swanljungin kokoelmaan kuuluva Extended Play (1968), on käsitetaiteen klassikko, joka ääniteoksena heijastaa aikakauden poliittista ilmapiiriä. Näyttely esittelee myös Mallanderin roolia taidekriitikkona ja hänen merkitystään taiteen kentällä, erityisesti 1970-luvun taiteilijaryhmän Elonkorjaajat perustajana.

Mallanderin oman taiteellisen tuotannon lisäksi näyttelyssä nähdään valikoima hänen keräämästään taidekokoelmasta, joka sisältää kansainvälisiä ja suomalaisia taiteilijoita lähes 300 teoksen kokoelmana. Se on syntynyt kiinnostuksesta itämaisiin uskontoihin ja filosofiaan sekä oman henkisen kasvun toteuttamiseen. Näyttelyn tuottaa Vaasan museot ja kuratoi näyttelypäällikkö Maaria Salo yhteistyössä taiteilijan kanssa.

Nykykuvittajia Tikanojalla

Tikanojan taidekodissa Minä en pelkää -ryhmänäyttely vie katsojat suomalaisen nykykuvittamisen monimuotoisiin maailmoihin. Näyttely käsittelee ihmiseksi kasvamista nykymaailmassa, erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Kahdessa kerroksessa esitettävä näyttely tuo yhteen tunnettuja ja palkittuja lastenkirjakuvittajia, kuten Satu Kettusen ja Jenny Lucanderin. Näyttelyssä ovat mukana sarjakuvataiteilijat Riina Tanskanen ja Juliana Hyrri sekä kuvittaja Saara Obele ja kuvataiteilija Janna Lindfors. Teoksissa yhdistyvät perinteiset kuvitusmuodot, kuten piirustukset ja maalaukset, sekä animaatiot ja tilalliset installaatiot, jotka luovat moniaistisia elämyksiä. Näyttely kutsuu eri-ikäisiä katsojia tutustumaan lasten ja nuorten maailmoihin, jotka risteilevät populaarikulttuurin ja ajankohtaisten ilmiöiden ympärillä. Näyttelyn tuottaa Vaasan museot ja sen kuratoi amanuenssi Noora Lehtovuori.

Samanaikaisesti Tikanojan taidekodissa avautuva Frithjof Tikanojan (1877–1964) kokoelmanäyttely Hiljaiseloa, hehkuvia värejä tarjoaa makupaloja Tikanojan kokoelmasta. Vaasalainen liikemies ja kulttuurivaikuttaja Tikanoja keräsi teoksia monilta tunnetuilta taiteilijoilta, ja yli tuhannen teoksen kokoelma sisältää merkittäviä teoksia muun muassa ranskalaisilta ja suomalaisilta taiteilijoilta. Frithjof Tikanojan oma suosikki oli Jean-François Millet´n tunnelmallinen teos Paimenia iltanuotiolla (1849). Henri Matissen Asetelma (1916–1917) kuvastaa kokoelman moniulotteisuutta, Victor Westerholmin ja Maria Wiikin intiimit sisäkuvat kertovat arjen kauneudesta, ja William Lönnbergin Silittäjä (1920) huokuu lämpöä.

Pohjoista nykymaisemaa

Näyttely Lay of(f) the Land – Nordic Narratives on esillä Pohjanmaan museossa. Taiteilijaryhmä Art Alliance of Arctic South koostuu taiteilijoista, jotka työskentelevät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa: Dragos Alexandrescu (RO/FI), Linnéa Therese Dimitriou (SE), Heidi-Anett Haugen (NO), Hanna Kanto (FI), Lotta Lampa (SE), Patricia Rodas (FI), Anastasia Savinova (RU/SE) ja Madelaine Sillfors (SE).

Taiteilijoita yhdistää heidän yhteinen kiinnostuksensa pohjoisen nykymaiseman paikkoihin ja olosuhteisiin, jotka ovat alati muuttuvia. Synergian muodostaa heidän syvään juurtunut luontosuhteensa, ja paikkasidonnainen katse ympäristö- ja kulttuurikeskusteluihin. Laajat pohjoiset maisemat konkretisoivat teemoja, kuten kolonisaatiota sekä kirjaimellisesti että kuvainnollisesti, ekologista tuhoa ja sen ikuista suru- ja elpymisprosessia.

Taiteilijat tarjoavat erityisen ja henkilökohtaisen näkökulman maailmanlaajuisiin sosioekonomisiin haasteisiin sekä ajankohtaiseen ilmastokriisiin, koska heidän tulokulmansa on pohjoinen periferia kaukana perinteisistä taidekeskuksista. Taiteilijat ovat työskennelleet yhdessä jo vuodesta 2019 lähtien. Näyttely esittelee heidän teoksiansa eri muodoissa mm. maalauksia, veistoksia, veistoksellisia esineitä, valokuvataidetta, videotaidetta, kollaaseja ja installaatioita.

Kiertonäyttely vaasalaissisarusten tuotannosta

Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa on pienimuotoinen kiertonäyttely, joka esittelee kolmen vaasalaissisarusten teoksia. Ebba Lundgren (1844–1926), Ellen Lundgren (1860–1953) ja Eva Lundgren (1863–1947) ovat jääneet melko tuntemattomiksi, vaikka heidän tuotantonsa on suhteellisen laaja. Se kuvaa pääasiassa pohjalaisia ranta- ja maalaismaisemia. Heidän teoksensa ovat olleet esillä laajassa taidenäyttelyssä Pohjanmaan museolla viimeksi 1990-luvulla. Kiertonäyttelyyn on valittu 13 teosta, jotka ovat reproduktioita alkuperäisteoksista. Näyttely esitellään kuudessa Pohjanmaan kunnassa vuoden 2025 aikana. Näyttelyn tuottaa Vaasan museot, joka toimii alueellisena vastuumuseona Pohjanmaan alueella ja sen kuratoi amanuenssi Silvia Rinne.

Uudet vaihtuvat näyttelyt vuonna 2025:

26.4. –17.8.2025 Ulrika Ferm, yksityisnäyttely Kuntsin modernin taiteen museo

26.4. –17.8.2025 Työnimi: Elementit ryhmänäyttely, Kuntsin modernin taiteen museo

17.5.–19.10.2025 Inkeri Julkunen ja muita naivisteja, Pohjanmaan museo

6.9.–7.12.2025 Jan Olof Mallander: Extended Play, Kuntsin modernin taiteen museo

27.9.2025–28.2.2026 Minä en pelkää – suomalaisia nykykuvittajia, Tikanojan taidekoti

27.9.2025– Hiljaiseloa, hehkuvia värejä, kokoelmanäyttely Tikanojan taidekoti

22.11.2025 –12.4.2026 Lay of(f) the Land – Nordic Narratives, Pohjanmaan museo

Kiertonäyttely Lundgrenin sisarusten Pohjanmaa esitellään kuudessa Pohjanmaan kunnassa.

Muutokset näyttelyohjelmaan ovat mahdollisia.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/FhCh6Gz5OS5KxM1N