Talvi lisää sairaanhoidon tarvetta Gazassa – samaan aikaan Israel päästää alueelle vähemmän avustuskuljetuksia kuin kuukausiin

Gazassa on ollut jo pitkään pula perustarvikkeista, kuten jauhoista, saippuasta ja kananmunista. Talvi, kylmyys, nälkä, rankkasateet ja tulvat lisäävät terveysongelmia ja sairaanhoidon tarpeita. Lääkkeiden ja tarvikkeiden pula vaikeuttaa potilaiden hoitamista ja vaikuttaa suoraan heidän terveyteensä.

Lääkärit Ilman Rajoja näkee lääke- ja tarvikepulan seuraukset hoitotyössään Gazassa. Järjestön telttasairaalassa Deir al-Balahissa lasten antibiootit ja kipulääkkeet ovat loppumassa, mikä haittaa alahengitystieinfektioiden hoitoa.

Kun verenpainelääkkeitä ei ole, potilaat ovat vaarassa saada akuutteja komplikaatioita, kuten aivoverenkiertohäiriöitä. Verenpainetauti on yleinen mutta hoitamattomana mahdollisesti tappava sairaus.

”Potilaamme ovat yhä alttiimpia vakaville infektioille”, kertoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön hätäavun koordinaattori Caroline Seguin.

Nasserin sairaalassa Khan Younisissa järjestön tukemissa palovammayksiköissä jopa haavojenhoitotarvikkeet ovat loppumassa.

”Tämä pakottaa työntekijämme pidentämään sidosten vaihtovälejä, mikä lisää infektioiden riskiä”, Seguin jatkaa.

Sairaalahoitoon joutuneille potilaille on myös haastavaa tarjota riittävää ruokaa, sillä koko kaistalla on valtava pula elintarvikkeista.

Myös puhtaasta juomavedestä on pulaa. Lääkärit Ilman Rajoja ei ole vielä saanut Israelin viranomaisilta lupaa tuoda Gazaan suolanpoistoyksiköitä tai generaattoreita.

”Ainoa vaihtoehto suolanpoistoyksiköille on veden kuljettaminen kuorma-autoilla, mutta se on erittäin kallista erityisesti polttoainekustannusten vuoksi, joita Israel myös säännöstelee tiukasti. Viime viikolla jouduimme puolittamaan veden kuljetuksen Gazaan tämän vuoksi”, Seguin sanoo.

Israelin tuontirajoitukset heikentävät humanitaarista tilannetta

Gazan humanitaarisen tilanteen heikkeneminen on suoraa seurausta Israelin viimeisen vuoden aikana toteuttamista laajoista rajoituksista elintarvikkeiden, lääkkeiden ja muiden välttämättömien tarvikkeiden tuomiseen Gazaan.

Lokakuussa 2024 Gazaan saapuneen humanitaarisen avun määrä oli YK:n mukaan pienin konfliktin alkamisen jälkeen. Gazaan saapuu tällä hetkellä vain noin 40 kuorma-autoa avustus- ja elintarvikkeita päivässä, kun ennen lokakuun 2023 eskalaatiota määrä oli 500 päivässä.

Rajoitukset ja avustusten vähäinen määrä ovat luoneet epätoivon ja epävakauden ilmapiirin, mikä on lisännyt ryöstelyä ja rikollisuutta. Viime viikkoina useiden kuorma-autojen kimppuun on hyökätty, ja kuljetusten sisältö on tyhjennetty. Tämä on koskenut myös Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toimituksia. Vaikka maahantuontilupa myönnettäisiin, osa kuljetuksista jää rajalle odottamaan, että olosuhteet muuttuvat riittävän turvallisiksi tarvikkeiden toimittamista varten.

”Humanitaariset järjestöt ovat jo kuukausia varoittaneet, että täysin riittämätön apu pahentaa Gazan jo ennestään surkeaa tilannetta. Olemme nyt saavuttaneet kriittisen pisteen”, Seguin jatkaa.

”Avustustarvikkeita on välttämätöntä viedä suuria määriä ja turvallisesti, jotta Gazan asukkaiden tarpeisiin voidaan vastata, muutoin seuraukset ovat tulevina talvikuukausina kohtalokkaat. Gazaan tarvitaan välitön ja pysyvä tulitauko, jotta voidaan estää kuoleman, kärsimyksen ja yhteiskunnan romahtamisen jatkuminen.”