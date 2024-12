Vasas museer år 2025: Lokal, nordisk och naivistisk konst

Utställningssäsongen 2025 inleds av Ulrika Ferms separatutställning i Kuntsi museum för modern konst. I utställningen ses konstnärens verk från de senaste åren, där väderfenomen utgör de centrala elementen. I sina senaste teckningar har Ferm avbildat molnvyer sedda från hennes arbetsrum, och i tidigare videoverk har hon undersökt bland annat irländsk dimma och armeniska vädermetaforer.

Ferm har varit aktiv inom nutidskonsten i Vasa från början av 2000-talet, och hon har varit med och grundat konstföreningen Platform. Utöver finländsk samtidskonst har hon även verkat internationellt samt fungerat som professor vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi åren 2013–2020. Utställningen ordnas i samarbete med Vasas museer och konststiftelsen Pro Artibus.

Samtidigt visas grupputställningen Elementen vid Kuntsi museum för modern konst. Utställningen har en koppling till Ulrika Ferm som tillsammans med Riikka Stewen, professor i konsthistoria och -teori, håller kursen Elements and Energy åren 2024–2025 vid Bildkonstakademin i Helsingfors. I utställningen ses verk av Bildkonstakademins alumner, såsom Shoji Kato, Astri Laitinen och Kati Roover samt verk av nuvarande konststudenter.

Utställningen ordnas i samarbete med Konstuniversitetets Bildkonstakademi och konststiftelsen Pro Artibus. Ett av de senare fokusområdena är regionala projekt i Österbotten under åren 2024–2025. Ferm arbetar för tillfället inom Pro Artibus-stiftelsens treåriga residens i Vasa.

Naivistisk konst till sommaren

I Österbottens museum visas verk av Vasabördiga konstnären Inkeri Julkunen (1935–2017). Naivismen som konstriktning har inte tidigare visats i Vasas museer. Julkunen är en av Finlands tidigaste naivister som började som självlärd konstmålare på 1970-talet. I utställningen ses hennes produktion från 1970- till 1990-talet i form av olje- och akrylmålningar samt några tredimensionella verk.

Julkunen avbildade ofta sin närmiljö, och bland hennes verk finns många bekanta Vasavyer och Karperölandskap. Målningarna har en varm stämning då Julkunen avbildat människor som utför sina vardagsbestyr, leker glada lekar eller njuter av en varm sommardag. Även djur har en central roll i Julkunens produktion. I hennes verk syns den konstnärliga friheten och en humoristisk ton som är typisk för naivismen. Utställningen produceras av Vasas museer och kurateras av amanuens Janna Sirén.

Omfattande utställning av den finländska konstvärldens levande legend

Kuntsi museum för modern konst öppnar på hösten en separatutställning, Extended Play, av den finländska konstvärldens levande legend, Jan-Olof Mallander. Den omfattande utställningen visar konstnärens, konstkritikerns, galleristens och konstsamlarens mångfasetterade karriär som varit en central del av den finländska avantgardens och konceptkonstens utveckling sedan 1960-talet.

Utställningens nyckelverk, Extended Play (1968), hör till Swanljungs samling och är en klassiker inom konceptkonst. Ljudkonstverket speglar tidsålderns politiska atmosfär. Utställningen skildrar också Mallanders roll som konstkritiker och hans betydelse inom konstområdet, speciellt som grundare av konstnärsgruppen Skördemännen på 1970-talet.

Utöver Mallanders egen konstnärliga produktion ses också ett urval av konstverk från hans konstsamling på nästan 300 verk av både internationella och finländska konstnärer. Samlingen har uppstått som ett resultat av Mallanders intresse för österländska religioner och filosofi samt som ett led i hans egna andliga utveckling. Utställningen produceras av Vasas museer och kurateras av utställningschef Maaria Salo i samarbete med konstnären.

Samtida illustratör vid Tikanojas konsthem

Grupputställningen Jag är inte rädd i Tikanojas konsthem tar betraktaren till den samtida illustrationskonstens många världar. Utställningen behandlar temat att utvecklas som människa i dagens värld, speciellt ur barn och ungas synvinkel. Utställningen ses på två våningar och sammanför kända och prisbelönta barnboksillustratörer, såsom Satu Kettunen och Jenny Lucander. I utställningen ses också serietecknarna Riina Tanskanen och Juliana Hyrri samt illustratören Saara Obele och bildkonstnären Janna Lindfors. I verken förenas traditionella illustrationsformer, såsom teckningar och målningar samt animationer och platsspecifika installationer som erbjuder multisensoriska upplevelser. Utställningen bjuder in museibesökare i alla åldrar att dyka in i barnens och ungdomarnas värld som kretsar kring såväl populärkultur som aktuella fenomen. Utställningen produceras av Vasas museer och kurateras av amanuens Noora Lehtovuori.

Samtidigt öppnas Frithjof Tikanojas (1877–1964) samlingsutställning Stilla dagar, glödande färger som bjuder på smakprov ur Tikanojas samling. Tikanoja var en affärsman från Vasa som var inflytelserik inom kultur och samlade på konstverk av kända konstnärer. Hans samling på över tusen verk innehåller betydande verk av bland annat franska och finländska konstnärer. Frithjof Tikanojas egna favorit var Jean-François Millets stämningsfulla verk Herdar vid lägerelden (1849). Henri Matisses verk Sculpture et vase de lierre (1916–1917) återspeglar den mångsidiga samlingen, Victor Westerholms och Maria Wiiks intima interiörbilder berättar om vardagens skönhet, och William Lönnbergs Strykerska (1920) utstrålar värme.

Nutida nordliga landskap

Utställningen Lay of(f) the Land – Nordic Narratives visas i Österbottens museum. Konstnärsgruppen Art Alliance of Arctic South består av konstnärer som arbetar i Finland, Sverige och Norge: Dragos Alexandrescu (RO/FI), Linnéa Therese Dimitriou (SE), Heidi-Anett Haugen (NO), Hanna Kanto (FI), Lotta Lampa (SE), Patricia Rodas (FI), Anastasia Savinova (RU/SE) och Madelaine Sillfors (SE).

Konstnärerna förenas av det gemensamma intresset för nutida nordliga platser och förhållanden som är under beständig förändring. Synergin formas av konstnärernas djuprotade förhållande till naturen och den platsspecifika synen på miljö- och kulturfrågor. De vidsträckta nordliga landskapen konkretiserar teman såsom kolonisation, både bokstavligen och bildligt talat, samt ekologisk förstörelse och dess eviga sorg- och återhämtningsprocess.

Konstnärerna erbjuder en speciell och personlig synvinkel på världsomfattande socioekonomiska utmaningar och den aktuella klimatkrisen, eftersom deras infallsvinkel är den nordliga periferin, långt ifrån de traditionella konstcentrumen. Konstnärerna har arbetat tillsammans sedan år 2019. Utställningen visar deras verk i olika format, bland annat målningar, skulpturer, skulpturala föremål, fotokonst, videokonst, collage och installationer.

Vandringsutställning av Vasasystrars produktion

Systrarna Lundgrens Österbotten är en småskalig vandringsutställning som visar verk av tre systrar från Vasa. Vasasystrarna Ebba Lundgren (1844–1926), Ellen Lundgren (1860–1953) och Eva Lundgren (1863–1947) är relativt okända, men deras produktion är rätt omfattande. Den skildrar huvudsakligen österbottniska strandlandskap och lantliga landskap. Systrarnas verk har varit utställda i en omfattande konstutställning vid Österbottens museum senast på 1990-talet. Till vandringsutställningen har man valt ut 13 verk som är reproduktioner av ursprungsverken. Utställningen visas i sex österbottniska kommuner under år 2025. Utställningen har producerats av Vasa museer, som fungerar som regionalt ansvarsmuseum i Österbotten, och kuraterats av amanuens Silvia Rinne.

Nya tillfälliga utställningar år 2025:

26.4–17.8.2025 Ulrika Ferm, separatutställning, Kuntsi museum för modern konst

26.4–17.8.2025 Arbetsnamn: Elementen-grupputställning, Kuntsi museum för modern konst

17.5–19.10.2025 Inkeri Julkunen och andra naivister, Österbottens museum

6.9–7.12.2025 Jan Olof Mallander: Extended Play, Kuntsi museum för modern konst

27.9.2025–28.2.2026 Jag är inte rädd – samtida finländska illustratörer, Tikanojas konsthem

27.9.2025 Stilla dagar, glödande färger, samlingsutställning, Tikanojas konsthem

22.11.2025–12.4.2026 Lay of(f) the Land – Nordic Narratives, Österbottens museum

Vandringsutställningen Systrarna Lundgrens Österbotten visas i sex kommuner i Österbotten.

Ändringar i utställningsprogrammet kan förekomma.

Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/FhCh6Gz5OS5KxM1N