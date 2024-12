Ylen Pentuliven toimittaja Pirjo Koskinen sai Kennelliiton Vuoden tassunjälki -palkinnon

- Haluamme Kennelliitossa kiittää toimittaja Pirjo Koskista ja koko Pentuliven tekijätiimiä Vuoden tassunjälki -palkinnolla. Pentulivessä tuodaan aktiivisesti ja kiinnostavalla tavalla esille koiriin ja koirankasvatukseen liittyvää työtä korostaen voimakkaasti koirien hyvinvointiin liittyviä asioita. Pentulivessä näkyy, että sitä on tehty suurella sydämellä, rakkaudesta koiriin, kehuu Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onza.

- Koira tuo paljon iloa ja merkitystä ihmisten elämään, mutta se on täysin meistä riippuvainen. On kohtuullista, että meillä on halu ymmärtää koiraa ja tehdä hyvä myös sen elämästä, painottaa Pirjo Koskinen.

Vuonna 2021 käynnistynyt Pentulive on saavuttanut valtavan suosion Ylen eri foorumeilla. Pentuliven tekijätiimi on myös tuottanut Ylelle Ymmärrä koiraasi -sarjan, jossa tutustutaan koirien kiehtoviin persooniin tieteen avulla.

Huippusuosittu Pentulive edistää koirien hyvinvointia monin eri tavoin

Pentulivessä seurataan suorassa lähetyksessä nyt jo neljännen kerran tapahtumia koirankasvattajan pentulaatikolla aina pentujen syntymästä luovutusikään. Tämän lisäksi Pentuliven seuraajat voivat osallistua keskusteluun chatissa, jossa eri koira-alan asiantuntijat vastaavat kysymyksiin. Pentuliven sisältöihin liittyviä asioita tuodaan mielenkiintoisilla tavoilla esille myös Instagramissa ja Tik Tokissa sekä leikkimielisten pelien kautta.

- Kaikki rakastavat koiranpentuja. Koiran hankintaan liittyy kuitenkin valtava vastuu, onhan nelijalkainen kaveri omistajansa kumppanina parhaimmillaan yli 15 vuotta. Ihmisen tehtävänä on pitää huoli siitä, että pentu saa elää hyvää koiranelämää, joka sisältää koiran perustarpeiden täyttämisen lisäksi riittävästi virikkeitä sekä lajin- ja rodunomaista toimintaa, painottaa Pirjo Onza.

Taloustutkimuksen vuoden 2023 alussa Kennelliitolle laatiman arvion mukaan Suomessa on yli 800 000 koiraa. Koiria on joka viidennessä taloudessa. Tietämys siitä, millainen eläin koira on, ja mitä koirapito vaatii, on keskeistä kaikille koiranomistajille.

Ylen kanavat tavoittavat päivittäin laajan joukon suomalaisia. On hienoa, että koiriin liittyvät asiat ovat monipuolisesti esillä Ylen kanavilla erilaisissa valtakunnallisissa ja alueellisissa uutis- ja ajankohtaissisällöissä käytännössä lähes päivittäin ympäri vuoden.