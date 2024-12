OP Uusimaa jatkaa HJK:n pääyhteistyökumppanina myös 2025–2026

Kyseessä on pääyhteistyökumppanuus, joka kattaa koko seuran aina junioreista aikuisten edustusjoukkueisiin saakka. OP Uusimaa on jatkossakin näkyvästi esillä niin HJK:n miesten kuin naistenkin edustusjoukkueiden pelipaidoissa. Lisäksi OP:n logo näkyy edelleen kaikissa juniorien pelipaidoissa.

– Meistä on upeaa jatkaa onnistunutta ja arvojemme mukaista yhteistyötä HJK:n kanssa. Yhteinen arvomaailma on hieno ja kantava pohja yhteistyössämme HJK:n kanssa. Yhteistyön ansiosta olemme mm. mahdollistamassa lasten ja nuorten liikkumista, sekä opastamassa nuorille oman talouden hallinnan taitoja, jotka molemmat ovat tärkeä osa vastuullisuustyötämme. Omistaja-asiakkaillemme kumppanuus tulee näkymään esimerkiksi omista-asiakasetujen muodossa, kertoo OP Uusimaan markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Korhonen.

HJK:n myyntijohtaja Esko Villman pitää suurena kunniana päästä kertomaan hyvän yhteistyökumppanuuden jatkumisesta OP Uusimaan kanssa.

– Pääyhteistyökumppanuudellamme on vahva vaikutus koko Klubiyhteisöön, jossa myös OP Uusimaan logo koristaa peliasujamme aina junioreista edustusjoukkueisiin. On ollut ilo huomata, miten yhteistyömme on kehittynyt vuosien varrella, mutta tarina on vasta alussa, Villman sanoo.

Yhteistyössä korostuu vastuullisuus, mikä näkyy esimerkiksi nuorten taloustaitovalmennuksena. Syksyllä 2024 järjestettiin ensimmäinen Ura & Raha -vastuullisuusseminaari HJK:n akatemian vanhimmille ikäluokille, ja junioreiltakin kiitosta kerännyt tapahtuma on tarkoitus järjestää myös tulevina vuosina.

– Uutena konseptina lanseeratussa Ura & Raha -seminaarissa kannamme vastuun nuorten taloustaidoista ja tarjoamme mahdollisimman hyvät eväät tulevaan peliuraan ja sen jälkeiseen aikaan, Villman kertoo.

OP Uusimaa oli myös merkittävässä roolissa emännöidessään erästä kauden 2024 tärkeimmistä otteluista.

– Teimme yhdessä Kansallisen liigan uuden upean katsojaennätyksen (2535 katsojaa) syksyllä mestaruuden varmistaneessa HJK–KuPS-ottelussa, Villman sanoo.