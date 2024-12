Digitaalinen ajanvaraus on nyt käytössä Pohteen perheoikeudellisissa palveluissa

Digitaalinen ajanvaraus tulee asteittain käyttöön Pohteen sosiaalipalveluissa. Ensimmäiseksi digitaalinen ajanvaraus otetaan käyttöön perheoikeudellisissa palveluissa. Asukkaat voivat nyt digitaalisesti varata ajan lastenvalvojalle. Eronneet vanhemmat sopivat lastenvalvojan tapaamisissa esimerkiksi lapsen elatuksesta, tapaamisista ja huoltajuudesta. Digitaalinen ajanvaraus laajenee kevään 2025 aikana koko perheoikeudellisiin palveluihin.

Digitaalinen ajanvaraus auttaa asiakkaita ja ammattilaisia

Digitaaliseen ajanvaraukseen pääsee Pohteen verkkosivujen kautta seuraavilta palvelusivuilta, kun valitsee kohdan Digitaaliset palvelut:

Ajanvaraukseen kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lapsen huoltaja voi varata ajan lapsen tiedoilla puolesta asioiden.

Lapsen huoltajuudesta, asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta sopimiseen asiakas voi varata itse ajan ja tarkistaa ja perua ajanvarauksiaan. Tuetun ja valvotun tapaamisen sopimiseen asiakas ei voi varata itse aikaa, mutta hän voi tarkistaa ja perua ajanvarauksia.

Aiemmin lastenvalvojalle on voinut varata ajan vain soittamalla ajanvaraukseen tiettyinä aikoina. Digitaalinen ajanvaraus helpottaa asiointia lastenvalvojalla.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää puhelinpalvelujen kuormitusta ja saada peruutusajat käyttöön, kun aikojen hallinta on sujuvampaa. Järjestelmä vapauttaa ammattilaisten aikaa vaativampiin tehtäviin ja niille asiakkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.

Tavoitteena yhtenäinen digitaalisen ajanvaraus

Pohteen yhtenäistä asukkaan digitaalista ajanvarausta edistetään AIKA-projektissa, jossa on tavoitteena ottaa digitaalinen ajanvaraus vaiheittain käyttöön sosiaalipalvelujen lisäksi perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa koko alueella. Tavoitteena on, että koko Pohteen alueen asukkaille tarjotaan jatkossa yhtenäinen digitaalinen ajanvaraus.

Hankkeen tausta

Digitaalista ajanvarausta kehitetään osana RRP2-hanketta, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnoimaa Suomen Kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoittaa Euroopan Unionin kertaluontoinen elpymisväline (NextGenEU). Digitaalinen ajanvaraus on osa hankkeen Digitaaliset innovaatiot -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lisätä Pohteen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotakuuta edistävien ja palvelumuotoiltujen digitaalisten välineiden käyttöä. AIKA -projektissa digitaalisen ajanvarausratkaisun käyttöönoton suunnittelu- ja valmistelutyötä on tehty yhteistyössä Pohteen tietohallinnon, Esko Systems Oy:n ja Mediconsult Oy:n kesken.