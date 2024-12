Mediainfo: Salibandyn MM-kisat alkavat lauantaina Malmössä

MM-turnauksesta lyhyesti

MM-lopputurnauksen osallistuu 16 maata. Osallistujamaat on jaettu neljään neljän joukkueen lohkoon. Suomi pelaa B-lohkossa, jossa se kohtaa Latvian, Slovakian ja Ruotsin.

Lohkovaiheessa joukkueet kohtaavat toisensa kertaalleen. Sen jälkeen A- ja B-lohkojen kaksi parasta maata etenevät suoraan puolivälieriin. Näiden lohkojen 3. ja 4. sijoittuneet sekä C- ja D-lohkojen 1. ja 2. sijoittuneet pelaavat pudotuspelikierroksen pääsystä puolivälieriin. Loput jatkavat sijoitusotteluihin. Puolivälierät pelataan 12.–13.12., välierät lauantaina 14. päivä. MM-turnaus huipentuu mitalipeleihin sunnuntaina 15.12.

Miesten maailmanmestaruudesta pelattiin ensimmäisen kerran 1996, ja alkamassa on jo viidestoista MM-turnaus. Kultaan on yltänyt toistaiseksi vasta kaksi maata, kun Ruotsi on vienyt pokaalin kymmenen kertaa ja Suomi neljästi (2008, 2010, 2016 ja 2018).

Salibandyliitto palvelee mediaa monipuolisesti

Salibandyliiton viestintätiimi liikkuu Suomen maajoukkueen mukana ja palvelee median edustajia niin paikan päällä kuin koti-Suomessa.

Yhteys Suomen maajoukkueeseen:

Viestintäjohtaja Jussi Ojalan kautta, puh./WhatsApp) +358 40 777 4832

email: jussi.ojala@salibandy.fi

- Kannustan median edustajia olemaan yhteydessä matalalla kynnyksellä aina kun tarvetta tai kysymyksiä ilmenee. Yhtään juttua ei saa jäädä tekemättä sen takia, että pelaajia tai valmentajaa ei ole saatavilla haastatteluun. Pystymme toteuttamaan monipuolisesti medialta tulevia pyyntöjä, Jussi Ojala lupaa.

Suomen ottelut ja lähetystiedot

Yle Urheilu näyttää Suomen ottelut pääkanavillaan (TV1 ja TV2) ja Yle Areenassa.

Kaikki turnauksen ottelut striimataan englanniksi selostettuina Kansainvälisen salibandyliiton (IFF) sovellukseen (IFF Media App), jossa yhden ottelun hinta on 6,99 euroa ja koko turnauspaketin 24,99 euroa. Lisätietoa täällä.

MM-lohkot

A-lohko: Norja, Tshekki, Saksa, Sveitsi

B-lohko: Ruotsi, Slovakia, Latvia, Suomi

C-lohko: Viro, Australia, Kanada, Filippiinit

D-lohko: Slovenia, Puola, Thaimaa, Tanska

Suomen MM-ottelut lohkovaiheessa

La 7.12. klo 12.30 Latvia–Suomi (TV1 klo 12.25), Malmö Arena

Su 8.12. klo 19.15 Slovakia–Suomi (TV2 klo 18.55), Baltichallen

Ti 10.12. klo 20.00 Suomi–Ruotsi (TV2 klo 19.45), Malmö Arena

Jatkopelit (Malmö Arena)

To 12.12. klo 18.30 Puolivälierä 2

To 12.12. klo 21.30 Puolivälierä 1

Pe 13.12. klo 17.00 Puolivälierä 3

Pe 13.12. klo 20.10 Suomen puolivälierä (TV2 klo 20.00)

La 14.12. klo 17.00 Välierä 1 (Yle Areena klo 16.50)

La 14.12. klo 20.10 Suomen välierä (TV2 klo 20.00)

Su 15.12. klo 13.50 Pronssiottelu (Yle Areena klo 13.40)

Su 15.12. klo 16.50 Loppuottelu (TV2 klo 16.35)

Valokuvia median käyttöön

Turnauksen edetessä valokuvia Suomen joukkueesta ladataan Salibandyliiton kuvat.fi-palveluun. MM2024-kisojen kuvat löytyvät täältä.



Tällä hetkellä sieltä löytyy MM-joukkueen pelaajien kasvokuvat.



Kuvia käyttäessänne pyydämme antamaan kreditoimaan kuvat. Kuvaajan nimi löytyy kansion tiedoista.

Kisajärjestäjän (IFF) valokuvat löytyvät IFF:n Flickr-palvelusta täältä.

Salibandyliiton kisasisällöt

Suomen joukkueen ympäriltä on luvassa kiinnostavaa materiaalia niin salibandy.fi-verkkosivuillamme kuin somealustoilla Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube.

Tulokset ja tilastot

Tilastopalvelu toimii Kansainvälisen Salibandyliiton (IFF) järjestelmässä. Kätevimmin tilastot löytyvät IFF-applikaatiosta.

IFF App -lataus

iOS: Apple Store, Android: Google Play, Desktop: https://app.floorball.sport/

Näin rekisteröidyt:

1. Asenna sovellus (ks. yllä)

2. Rekisteröidy käyttämällä matkapuhelinnumeroasi ja koodia, jonka saat tekstiviestillä



MM-kisasivut toimivat osoitteessa wfc2024.se



Suomen MM-joukkueesta

Suomen MM-joukkueessa on 20 pelaajaa. Lisäksi valmennus on nimennyt kymmenen varapelaajaa mahdollisten loukkaantumisten tuomien vaihdosten varalle.

Kahdenkymmenen pelaajan joukkoon mahtuu seitsemän MM-kisojen ensikertalaista. He ovat Esport Oilersin maalivahti Markus Laakso ja Heikki Iiskola, Nokian KrP:n Juuso Ahola, Luukas Hyvärinen ja Nico Jonaeson, Classicin Alpo Laitila sekä sveitsiläistä Floorball Könitziä edustava Miska Mäkinen.

Kuudensiin MM-kisoihinsa valmistautuvat puolestaan Eemeli Salin (Classic) ja Nico Salo (Wiler-Ersigen). Joukkueen keski-ikä on 26,4 vuotta. Salinin, 34, ollessa joukkueen nestori, nuoruutta edustaa Luukas Hyvärinen, joka täytti 20 vuotta 11 päivää ennen MM-kisojen 7.12. pelattavaa avausottelua.

Vuoden 2023 alussa päävalmentajana aloittaneelle Esa Jussilalle tulevat MM-kisat ovat ensimmäiset Suomen miesten peräsimessä, mutta arvokisakävijänä hän on erittäin rutinoitunut. Pelaajana Jussila koki peräti seitsemät MM-kisat ja saavutti kaksi maailmanmestaruutta. Sveitsin miesten maajoukkueen valmennustiimiin hän kuului vuodesta 2013 aina joulukuun 2021 Helsingin MM-kisoihin asti.

Suomen maajoukkue MM2024-kisoissa

(tiedot: nro, nimi, ikä, seura, maaottelut ja pisteet niissä, pelatut MM-kisat)

Maalivahdit

91 Oskari Fälden 24, TPS, 38 0+0=0, 2

63 Markus Laakso 29, Esport Oilers, 9 0+0=0, 0

Kenttäpelaajat

79 Juuso Ahola 21, Nokian KrP, 12 4+7=11, 0

22 Eemeli Akola 25, Växjö Vipers (SWE) 29 6+8=14, 1

2 Aaro Astala 27, Esport Oilers, 34 10+11=21, 1

10 Oskari Heikkilä 27, Classic, 40 22+11=33, 2

71 Luukas Hyvärinen 20, Nokian KrP, 7 6+7=13, 0

21 Heikki Iiskola 26, Esport Oilers, 8 13+4=17, 0

77 Sami Johansson 31, Zug United (SUI), 94 89+42=131, 4

86 Nico Jonaeson 30, Nokian KrP, 14 3+5=8, 0

73 Justus Kainulainen 25, Esport Oilers, 52 56+23=79, 2

88 Alpo Laitila 22, Classic, 19 4+5=9, 0

36 Ville Lastikka 28, Classic, 62 47+26=73, 3

81 Otto Lehkosuo 27, Westend Indians, 49 11+20=31, 2

33 Miska Mäkinen 28, Floorball Köniz (SUI), 15 1+2=3, 0

3 Jere Niemelä 24, Westend Indians, 22 2+5=7, 1

70 Joona Rantala 25, Nokian KrP, 39 25+24= 49, 1

9 Eemeli Salin 34, Classic, 113 59+73=132, 5

20 Nico Salo 30, SV Wiler-Ersigen (SUI), 104 37+58=95, 5

4 Konsta Tykkyläinen 26, Classic, 29 10+10=20, 1



Päävalmentaja: Esa Jussila



Areenat

MM-kisojen päänäyttämö on Malmö Arena, jossa turnaus myös huipentuu. Vuonna 2008 avatun areenan katsojakapasiteetti on 12 600. Toisena pelipaikkana toimii Baltichallen, johon katsojia mahtuu noin 3 600.

