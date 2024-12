Tuija Ikoselle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki

Kunniamerkki on tunnustus merkittävistä henkilökohtaisista ansioista, jotka merkin saaja on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Tuija Ikonen on ensimmäinen lääketieteelliseen tiedekuntaan nimitetty potilasturvallisuuden professori Suomessa. Hän on toiminut Turun yliopistossa potilasturvallisuuden professorina elokuusta 2020 alkaen. Hän on samalla johtanut Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskusta Pohjanmaan hyvinvointialueella sen alusta alkaen, vuodesta 2019.

Ennen professuuria Ikonen työskenteli lääkintöneuvoksena sosiaali- ja terveysministeriössä. Hän on työskennellyt lisäksi arviointiylilääkärinä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ikonen on myös Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkäri. Koulutukseltaan hän on terveydenhuollon erikoislääkäri sekä thorax- ja verisuonikirurgi.