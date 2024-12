SDP:n Johan Kvarnström: Hallituksen esitys on ilmastolain vesitys

– Velvoitteen poistamiseen liittyen on muistutettu, että yli 90 prosenttia suomalaisista asuu kunnassa, jolla jo on ilmastosuunnitelma. Toisaalta tämän vuoden alussa noin 70 prosentilla kunnista ei ollut vielä ilmastosuunnitelmaa ja tänä vuonna sen laatimiseen tai päivittämiseen ei ole enää myönnetty määrärahaa. Hallitus odottaa kuntien laativan ilmastosuunnitelmansa vapaaehtoisesti, mutta velvoite on kirjattu lakiin juuri siitä syystä, että saataisiin aivan kaikki kunnat mukaan ja nimenomaan ne, jotka tämän lakimuutoksen myötä jättävät suunnitelman tekemättä, huomauttaa Kvarnström.

– Kuntien velvoite laatia ilmastosuunnitelma lisättiin eduskunnan vaatimana täsmennyksenä Marinin kaudella uudistettuun ilmastolakiin, koska ilmastopolitiikassa pyrittiin suunnitelmallisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja sääntelyn ohjausvaikutukseen, jotta Suomi saavuttaa kansalliset, kansainväliset ja EU-tason ilmastotavoitteet. Suomen hiilineutraalisuustavoite on vain 10 vuoden päässä. Vapaaehtoiset toimet eivät yksinkertaisesti riitä, muistuttaa Kvarnström.

– Ilmastotoimien jarrutteleminen ja vähentäminen on johtanut siihen, että hallitus joutuu vastaamaan sekä ympäristö- ja ilmastojärjestöjen siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen esittämään ilmastovalitukseen että kansalaisille mahdollisten päästöyksiköiden ostamisesta koituvista kustannuksista.

Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään keskiviikkona 4.12. ilmastolain muuttamisesta. SDP ehdottaa hallituksen esityksen hylkäämistä.