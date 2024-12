Jere Huovinen on vuoden 2024 asenne-edistäjä

Vammaisneuvostolle tulleessa ehdotuksessa Huovisen valintaa perusteltiin seuraavasti:

Taitavana kalastajana tunnettu Jere Huovinen tunnetaan laajasti ympäri Suomen ja hänen tapansa harrastaa rakastamaansa lajia on herättänyt suurta mielenkiintoa myös ulkomailla.

Huovinen on toiminut inspiraation lähteenä monille. Jeren motto ”No Limits – Ei rajoja” kuvaa hyvin hänen ajattelutapaansa siitä, että erilaisilla apuvälineillä ja oikeanlaisilla avustajilla pääsee mahdottomiltakin tuntuvien kalavesien äärelle. Jereä kuvaakin parhaiten yksi sana, periksiantamattomuus.

Nuoresta iästään huolimatta Jere on ehtinyt olla monessa mukana. Hän on ollut laajasti esillä eri medioissa ja puhujana erilaisissa tilaisuuksissa. Huovinen on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja jakaa siellä kalastuskokemuksiaan sekä esittelee välineitä, joilla hän liikkuu ja kalastaa. Hän tekee myös töitä esteettömien kalastuspaikkojen kartoituksessa, niiden testaamisessa ja uusien, esteettömien kalastuspaikkojen suunnittelussa.

Huovinen tuo julkaisuissaan esille kotikaupunkiaan Vaasaa ja erityisesti Vaasan hienoja ja kalarikkaita vesiä. Hän on pyörätuoleineen tuttu näky Vaasan kaupungin vesialueilla ja tunnetaan hyvin myös paikallisten kalastajien keskuudessa.

Seuraa Jere Huovista sosiaalisessa mediassa.

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien puolesta

Kansainvälistä vammaisten päivää vietetään vuosittain 3. joulukuuta. Päivää on vietetty vuodesta 1992 alkaen, jolloin Yhdistyneet Kansakunnat (YK) julisti päivän vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 2006, ja Suomi allekirjoitti sopimuksen seuraavana vuonna. Yleissopimus astui Suomessa voimaan lisäpöytäkirjoineen vuonna 2016. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta ja oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.

Vaasan Vammaisneuvosto valitsee joka vuosi asenne-edistäjän kansainvälisen vammaisten päivän huomioimiseksi. Viime vuosina ehdokkaita asenne-edistäjäksi on saanut ehdottaa kuka tahansa. Vuoden asenne-edistäjä valitaan Vaasan vammaisneuvoston keskuudesta nousseiden ja yleisöltä tulleiden ehdotusten perusteella.

Tänä vuonna vuoden asenne-edistäjä julkistettiin 4.12. Pohjanmaan yhdistysten avointen ovien tapahtumassa, joka järjestetään osittain juuri vammaisten päivää ajatellen.