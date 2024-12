”Kohtaamisen tärkeys korostuu jokaisella vapaaehtoisvuorolla” – Taaperoikäinen OLKA on vilkas tapaus!

Toiminta tarjoaa ajankohtaista tietoa järjestöjen palveluista OLKA-pisteillä sekä koulutettuja OLKA-vapaaehtoisia ja Toivo-vertaistukijoita, joilla on aikaa kohdata potilaat ja heidän läheisensä kiireettömästi. OLKA tarjoaa potilaille, läheisille ja ammattilaisille uutta näkökulmaa sairauteen, siitä toipumiseen tai sen kanssa elämiseen.

Tuhansia kohtaamisia Ratamokeskuksessa ja keskussairaalassa



Vuodelle 2024 asetetut tavoitteet ovat jo ylittyneet reilusti. OLKA-pisteillä järjestöjen edustajat ja OLKA-vapaaehtoiset ovat kohdanneet tämän vuoden aikana potilaita ja läheisiä yli 10 000 kertaa! Tämä on hurja luku, kun koko vuodelle tavoite oli varovaiset 1500 kohtaamista. Yksi kohtaaminen on joko käyty keskustelu tai aulassa avustettu ja ohjeistettu potilas/asiakas. Vapaaehtoistunteja on tämän vuoden aikana kertynyt jo yli 1000.

OLKA-toiminnassa on mukana 59 paikallista ja valtakunnallista yhdistystä, ja koulutettuja vapaaehtoisia toimii sairaaloissa aktiivisesti yli 30. Lisää vapaaehtoisia valmennetaan jatkuvasti. Vapaaehtoiset ovat toimineet molemmilla Kymenlaakson pisteillä aula-apuna, mikä on osoittautunut tarpeelliseksi etenkin keskussairaalan muutosten keskellä. Lisäksi vapaaehtoinen on ollut juttukaverina potilaille ainakin Ratamokeskuksen osastoilla 1 ja 2 sekä toiminut vertaistukena syöpäosastolla.

OLKA-toiminta on tärkeää sekä vapaaehtoisille että potilaille



Vapaaehtoiset itse kuvailevat OLKA-toimintaa tarpeelliseksi niin itselleen kuin potilaille, asiakkaille ja läheisille. Toisten auttaminen koetaan tärkeäksi, hyvää energiaa ja iloa tuovaksi. Vapaaehtoiset näkevät myös OLKA-toiminnan täydentävän sairaaloiden palveluita.

Vapaaehtoiset itse kertovat:

– Kohtaamisen tärkeys korostuu jokaisella vapaaehtoisvuorolla.

– Minä itse saan myös todella hyvän mielen, kun huomaan, että voin auttaa toisia, tämä OLKA on todella tarpeellinen.

– Tuntuu tosi hyvältä, kun asiakkaat vastaanotolta lähtiessään vielä huikkaavat heipat ja hyvän päivän toivotukset!

– Tämä sopii minulle, saan auttamisesta paljon hyvää energiaa itselleni.

– Opin oivaltamaan, että voin vapaaehtoisena tehdä sellaista auttamistyötä, mihin varsinaisella henkilökunnalla ei ole resursseja eikä mahdollisuuksia.

Lisätietoa



Raisa Mänttäri, OLKA-koordinaattori, Hyvinvointiyhdistykset ry

p. 045 329 5041 raisa.manttari@yhvi.fi

Mirva Inginmaa, OLKA-vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, Hyvinvointiyhdistykset ry

p. 045 7833 9744 mirva.inginmaa@yhvi.fi

Tuija Kivikko, osallisuuskoordinaattori, Kymenlaakson hyvinvointialue

p. 040624206, tuija.kivikko@kymenhva.fi