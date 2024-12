Monipuolisuus on rikkaus

XS Lelut on Suomen kattavin lelukauppaketju ja myymälöitä on 12. Myymälöissä XS Lelut työllistää noin 100 henkilöä. Työyhteisöön sopii opiskelijoita, pienyrittäjiä, harjoittelijoita ja kaupan alan ammattilaisia. Kaupan alan työt tarjoavat monipuolista kokemusta erilaisille oppijoille ja eri alojen opiskelijoille.

”Yleensä kaupanalan työt ovat ponnahduslautoja työelämään monille opiskelijoille, sillä kauppojen laajat aukiolot sopivat opiskelijoiden rytmiin ja vuoroja onkin tarjolla heille juuri iltaisin ja viikonloppuisin” kertoo yrityksen retail manager Triin Sõber.

Myymälöissä on tiiviit tiimit, ja jokainen uusi työntekijä otetaan avoimesti vastaan. Pääkaupunkiseudulla myymälöiden väliset lyhyet etäisyydet mahdollistavat joustavasti lisävuorojen tekemisen oman vakituisen myymälän sijaan. Hyvä työympäristö ja yhteen hiileen puhaltava työyhteisö ovat töissä viihtymisen kannalta tärkeitä elementtejä.

”Työyhteisön monimuotoisuus on meille tärkeätä sillä eri-ikäiset työntekijät tuovat yhteisöön erilaista osaamista. Koemme, että yhteistyöstä oppilaitosten kanssa hyötyvät niin tiimit ja työelämä kuin myös oppilaitokset ja opiskelijat” Sõber kertoo. ”Onnistumiset töissä ja kuuluminen työyhteisöön tuovat enemmän iloa.”

XS Leluilla on syksyn aikana työharjoittelussa 2 työharjoittelijaa Ammattiopisto Livestä. Ammattiopisto Live on pääkaupunkiseudun suurin erityisoppilaitos. Opiskelijat ovat iältään 15–25-vuotiaita ja tulevat ammattiopistoon pääosin peruskoulun jälkeen.

Työharjoittelua suorittavat opiskelijat ovat TELMA-koulutuksen opiskelijoita. TELMA on työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Sen kesto on yhdestä kolmeen vuotta.

Opettaja Tuula Jägerroos kertoo, että kaupan ala on koettu positiiviseksi oppimispaikaksi, sillä tarjotut työtehtävät ovat monipuolisia. Työharjoittelijat saavat tehdä XS Lelut-myymälöissä esimerkiksi asiakaspalvelua, tuotteiden esille laittoa sekä järjestelyä ja puhtaanapitoon liittyviä töitä.

”Opiskelijoilla on työelämän valmentautumisjakso, jonka tavoitteena on, että opiskelija tutustuu työelämään oikeissa työpaikoissa, oikeilla peruselementeillä” opettaja kertoo.

Työharjoittelija Riku Suorela pääsi tekemään harjoitteluvuoroja mm. Triplan ja Forumin myymälässä. Työharjoittelu kesti noin kuukauden ja neljän tunnin vuoroja oli noin kerran viikossa.

Rikun toiveissa oli harjoittelupaikka teatterista, mutta myös harjoittelumahdollisuus lelukaupassa houkutteli viihtyisän ympäristön vuoksi. Riku kokeekin, että työympäristö on ollut kannustava ja ottanut hänet hyvin vastaan.

”Täällä on ollut helppo jutella työkavereille. Pomo on ollut kiva ja työkaverit ottaneet hyvin vastaan. Asioista on uskaltanut kysellä, eikä virheiden tekemistä ole tarvinnut pelätä” Riku kertoo.

Hän kertoo oppineensa työn tekemistä erilaisten ihmisten kanssa, tuotteiden hyllyttämistä, jätehuoltoa, kuormien purkamista, tuotteiden hinnoittelua ja asiakaspalvelua. Tulevaisuuden toiveissa Rikulla olisi työpaikka taidealalta, teatterista. ”Myös työpaikka kaupan alalta olisi tulevaisuudessa mukava” Riku miettii.