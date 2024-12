Sale Yli-Iin remontti on valmis

– Uudistus on osa Arinan sitoutumista tarjoamaan parasta mahdollista palvelua pohjoissuomalaisille asiakkailleen. Kaupan valikoimaa on laajennettu merkittävästi, ja nyt asiakkaille on tarjolla yli 1000 uutta tuotetta. Tämä laajennus varmistaa, että jokaiselle löytyy jotakin, ja valikoima vastaa paremmin alueen asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, toteaa Osuuskauppa Arinan ryhmäpäällikkö Jussi Aho.

– Uudistuksen myötä Sale Yli-Iissä on otettu käyttöön hiilidioksidilaitteisto, joka vähentää kaupan hiilijalanjälkeä. Tämä on tärkeä osa Arinan sitoutumista ympäristön suojeluun ja kestävään kehitykseen, Aho jatkaa.

Asiakaskokemus edellä

Uudet itsepalvelukassat nopeuttavat kassatoimintoja ja tarjoavat asiakkaille entistä sujuvamman ostokokemuksen. Ne vähentävät jonotusaikaa ja antavat asiakkaille enemmän valinnanvaraa maksutavoissa. Kaupan ilme on uudistettu moderniksi ja viihtyisäksi, mikä tekee ostoskokemuksesta miellyttävämmän. Lisäksi pakettipalveluiden kasvu tarkoittaa, että asiakkaat voivat nyt helposti noutaa ja lähettää pakettejaan suoraan kaupasta.

Avajaisia juhlitaan 13.12. klo 10 alkaen

Avajaistapahtuma kutsuu tutustumaan uudistettuun Sale Yli-Ii:hin ja nauttimaan avajaistunnelmasta. Tarjolla on kakkukahvit ja makkaraa. Lisäksi paikalle saapuu Apsi Apina viihdyttämään lapsia.