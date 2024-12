Vihreiden Krista Mikkonen: Hallituksella on käynnissä ympäristöpolitiikan romutustalkoot

Eduskunnan täysistunnossa äänestettiin tänään kolmesta hallituksen esityksestä, jotka heikentävät merkittävästi Suomen ilmasto- ja luontopolitiikan tilaa. Samassa istunnossa heikennettiin ilmastolakia kuntien tekemän ilmastotyön osalta, romutettiin polttoaineiden jakeluvelvoitetta sekä hyväksyttiin huonoja muutoksia vesienhoidon ja merienhoidon lakiin.

– Tämä on ensimmäinen hallitus, joka tuntuu täysin tietoisesti politiikallaan heikentävän ilmaston ja luonnon tilaa Suomessa. Tämä tapahtuu tilanteessa, jossa hiilineutraali Suomi sekä 1,5 asteen tavoite tuntuu karkaavan käsistä ja luontokato jatkaa kiihtymistään, Mikkonen harmittelee.

Erityisesti Mikkonen kritisoi hallituksen esitystä vesien- ja merienhoitoon liittyen. Esitys ottaa käyttöön täydessä laajudessaan kaikki EU:n vesipuitedirektiivin sallimat joustot vesien ympäristötavoitteisiin ja poistaa harkinnan mahdollisuuden. Mikkosen mukaan Suomen olisi pitänyt sisällyttää lainsäädäntöön tiukempia ehtoja poikkeuksien käyttöönotolle varjellaksemme vesiemme puhtautta.

– Kokoomuslaiset ministerit puhuvat mieluusti nimenomaan vesiensuojelun merkityksestä ja esimerkiksi Saaristomeri nousee monesti esiin. Siksi ihmettelenkin tätä nykyistä asentoa, jossa hallitus on valmis sallimaan sen, että erinomaiseksi luokiteltuja vesistöjä voidaan pilata. Meidän täytyisi pitää tiukasti kiinni niistä vähistä erinomaisessa kunnossa olevista vesistämme, niitä nimittäin ei ole enää montaa, Mikkonen moittii.

Tänään hyväksytty esitys mahdollistaa sen, että tietyt vihreän siirtymän hankkeet kuten kaivokset, voivat poiketa ympäristötavoitteista. Mikkonen muistuttaa, että jo nykyisellään kaivosten jätevesialtaiden sääntely on heikompaa kuin esimerkiksi kaatopaikoilla. Vastuullisuuteen kannustava kaivostoiminta on paitsi suomalaisten veronmaksajien, myös luonnon sekä kaivostoimijoiden etu.

– Do no significant harm (ei merkittävään haittaa) -periaate on meillä jo valtavirtaistumassa monissa tärkeissä vihreän siirtymän hankkeissa. Tämän periaatteen asettaminen poikkeamisen ehdoksi ja sen varmistaminen, että hankkeen hyödyt ylittävät siitä aiheutuvat haitat, olisi vähintään pitänyt sisällyttää lainsäädäntöön. Hallituspuolueet kuitenkin vastustivat näitä tekemiäni muutosesityksiä. On selvää, että Suomeen tarvitaan vihreän siirtymän investointeja, joilla vauhditetaan siirtymää pois fossiilisista, mutta emme saa antaa niiden pilata vesiämme, Mikkonen toteaa.