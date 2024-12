Espoon seurakunnilta 25 000 euroa katastrofiapua Lähi-idän konfliktista kärsiville

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on aloittanut laajan alueellisen avustusoperaation Lähi-idässä. 7.10.2023 alkanut konflikti Israelin ja Hamasin välillä on laajentunut ympäröiviin valtioihin. Gazan alueella on kuollut 40 000 siviiliä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Yli miljoona ihmistä on paennut Libanonin eteläosista Syyriaan.

KUA on käynnistänyt avustushankkeet sekä Gazassa että Syyriassa. Gazassa KUA tukee lapsia ja vammautuneita. Lapsille tarjotaan psykososiaalista tukea sekä lisäkoulutusta opettajille. Hankkeet toteutetaan yhdessä kolmen kumppanijärjestön kanssa.

KUA on työskennellyt miehitetyllä Länsirannalla sekä Itä-Jerusalemissa vuodesta 2012 lähtien. Konfliktin eskaloitumisen myötä on, YK:n arvion mukaan, noin miljoona ihmistä joutunut jättämään kotinsa. Heistä suuri osa on paennut rajan yli Syyriaan. KUA:n Syyriassa alkava työ keskittyy ihmisten perustarpeiden täyttämiseen. Pakolaisille järjestetään toimivia pakolaissuojia ja heille jaetaan lämmikkeitä kylmenevän talven varalle. Paenneet saavat myös hygieniatuotteita, ja lisäksi heille järjestetään psykososiaalista tukea.

KUA:lla on ollut maatoimisto Syyriassa vuodesta 2019 lähtien. KUA:n Syyrian toimiston tilapäinen (Kirkon Ulkomaanavun tiedote 4.12.2024) sulkeminen ei estä avun perillemenoa KUA:lta saamamme tiedon mukaan.

Kirkon Ulkomaanapu jatkaa edelleen myös työtään Länsirannalla sekä Itä-Jerusalemissa. KUA on ohjannut katastrofirahastostaan 195 000 euroa Gazan sodasta kärsivien auttamiseksi sekä 100 000 euroa Libanonin pommituksia pakenevien pakolaisten auttamiseksi Syyriassa.

Espoon seurakuntien tuki humanitaariseen työhön maailmalla vuonna 2024

Espoon seurakuntien koko vuoden 2024 avustussumma humanitaariseen työhön on ollut yhteensä 80 000 euroa. Espoon seurakunnat ovat myöntäneet nämä katastrofiavustukset Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran katastrofirahastojen kautta Myanmarin tulvan uhreille sekä Lähi-Idän konfliktista kärsiville.

Tiedotetta muokattu 5.12. klo 13.32 kolmen kumppanijärjestön osalta, yksi näistä on juuri vaihtumassa.