Huomautus annettu Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueille muistutusten käsittelyn viiveistä

Huhtikuussa 2024 Lounais-Suomen aluehallintovirasto otti käsiteltäväkseen valvonta-asioina Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueiden epäkohdat muistutuksiin vastaamisessa.

Sosiaalihuollon asiakas tai terveydenhuollon potilas voi tehdä kirjallisen muistutuksen palveluntarjoajalle asiassa, jossa hän kokee olevan epäkohtia. Jos hän on tyytymätön saamaansa muistutusvastaukseen, hän voi tehdä aluehallintovirastolle kantelun ja liittää muistutusvastauksen kanteluunsa.

Lain mukaan toimintayksikön on käsiteltävä muistutus asianmukaisesti, ja siihen on annettava kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa. Kohtuullista aikaa ei ole lainsäädännössä täsmällisesti määritelty, mutta sillä tarkoitetaan yleensä yhdestä neljään viikkoa.

”Ainoastaan poikkeustapauksissa muistutusvastauksen voi antaa yli kuukauden jälkeen, ja silloinkin korkeintaan kahden kuukauden kuluessa”, toteaa sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Seuratessaan muistutusten käsittelyn tilannetta Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueilla aluehallintovirasto havaitsi merkittäviä viiveitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeviin muistutuksiin annetuissa vastauksissa. Muistutusvastaukset eivät myöskään ole olleet kaikilta osin asianmukaisia tai riittäviä. Asian selvittämiseksi aluehallintovirasto pyysi molemmilta hyvinvointialueilta selvitystä muistutusten käsittelyistä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sosiaalihuollon ja terveydenhuollon muistutusten vastausajoissa eroja

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen antamasta selvityksestä käy ilmi, että parhaimmillaankin sosiaalihuollossa vain runsas puolet muistutusvastauksista on valmistunut kuukauden sisällä. Esimerkiksi elokuussa 2024 vain 28 % vastauksista asiakkaiden tekemiin muistutuksiin valmistui kuukauden sisällä. Sosiaalihuollon muistutuksiin vastaaminen kesti pisimillään neljä kuukautta.

Saadun selvityksen mukaan terveydenhuollon puolella tilanne vaihtelee Varsinais-Suomessa eri palvelualueiden välillä. Viiveet vastauksissa ovat kuitenkin yleisesti lyhyempiä kuin sosiaalihuollossa. Esimerkiksi elokuussa 2024 valmistuneista terveydenhuollon muistutusvastauksista parhaimmillaan 83 % valmistui kuukauden sisällä.

Satakunnan hyvinvointialueella puutteita niin sosiaalihuollon kuin terveydenhuollon muistutusten vastausajoissa

Satakunnan hyvinvointialueen selvityksen mukaan elokuussa 2024 valmistuneista sosiaalihuollon muistutusvastauksista neljäsosa valmistui kuukaudessa. Joka neljännen vastauksen valmistuminen kesti yli kaksi kuukautta.

Satakunnassa terveydenhuollon muistutusvastauksista elokuussa 2024 noin kolmasosa valmistui alle kuukaudessa ja kolmasosa yli yhden, mutta alle kahden kuukauden välillä. Kolmasosa muistutusvastauksista valmistui vasta yli kahden kuukauden kuluttua.

Muistutusten käsittely on osa omavalvontaa

Käsittelyaikojen lyhentämisen lisäksi aluehallintovirasto kiinnittää päätöksillään molempien hyvinvointialueiden huomiota muun muassa siihen, että muistutusten käsittely ja niistä aiheutuneet toimenpiteet tilanteen kehittämiseksi ja korjaamiseksi ovat osa hyvinvointialueen omavalvontaa.

Hyvinvointialueiden omavalvonta on keskeistä sote-palveluiden kehittämisessä, ja epäkohtiin puuttuminen on kaikkien osapuolten etu. Hyvinvointialueiden on varmistettava omavalvonnallaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lainmukainen hoitaminen.

Oman palvelutuotantonsa valvonnan lisäksi hyvinvointialueen omavalvontaan kuuluu valvoa yksityisiä palveluntuottajia, joilta se hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjata ja valvoa niiden omavalvontaa.

Lisätietoa

Yhteydenotto sähköpostin ja vaihteen kautta: etunimi.sukunimi(at)avi.fi, puh. 0295 016 000

sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen

aluehallintoylilääkäri Susanna Melkas

Finlex

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)