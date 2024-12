Transkokemus johdattaa ajattelemaan arkkitehtuurin mahdollisia tulevaisuuksia – Teo Ala-Ruona valittu pohjoismaiden paviljongin taiteilijaksi Venetsiaan

Näyttely kutsuu pohtimaan suunniteltua ja elettyä ympäristöä saavutettavuuden ja inklusiivisuuden näkökulmista. Se kutsuu pohtimaan, kuinka uusi, laajempi näkökulma voi muuttaa tapoja, joilla arkkitehtuuria hahmotellaan ja luodaan.

"Arkkitehtuuri heijastelee yhteiskunnan ajattelua ja ideologioita. Se vaikuttaa ihmiskehoihin ja niiden poliittiseen todellisuuteen”, kertoo Teo Ala-Ruona.

”Työni käsittelee kehoihin, erityisesti transkehoihin, kohdistuvia sosiopoliittisia paineita, ja vaikutuksia. Minua kiinnostaa, miten arkkitehtuuri jokapäiväisenä ympäristönä on vaikuttanut tapoihimme luokitella asioita ja toisiamme”, hän jatkaa.

Biennaalinäyttelyä varten Ala-Ruona on koonnut monialaisen työryhmän, johon kuuluvat arkkitehti A.L. Hu, lavastaja ja taiteilija Teo Paaer, äänisuunnittelija Tuukka Haapakorpi, dramaturgi Even Minn, kuvataiteilija Venla Helenius, muotisuunnittelija Ervin Latimer, Graafinen suunnittelija Kiia Beilinson sekä esiintyjät Kid Kokko, Caroline Suinner ja Romeo Roxman Gatt.

Helsinkiläinen Teo Ala-Ruona työskentelee performanssin, nykyteatterin ja koreografian parissa. Ala-Ruonan teoksia on esitetty muun muassa Performa-biennaalissa New Yorkissa, Vilnan esitystaiteen biennaalissa, Kiasma-teatterissa ja Institute of Contemporary Artissa Lontoossa.

Ala-Ruona näkee arjen ympäristöt näyttämöinä, jotka ohjaavat ihmisten tapaa katsoa toisiaan. Paviljonki on yksi tällainen ympäristö, joka ohjaa huomaamatta katsomisen ja kokemisen tapoja.

Näyttelyn kuraattori, Kaisa Karvinen kuvailee:

”Teo Ala-Ruonan teos haastaa meidät pohtimaan uudelleen suhdettamme ympäristöön, historiaan ja tulevaisuuteen, tarjoten uusia näkökulmia rakennettuun ympäristöön. Transkokemus tuo näkyviin arkkitehtuurin sääntöjä ja rakenteita, joita pidämme itsestäänselvyyksinä. Aivan kuten kuin tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat meihin kaikkiin, myös käsityksemme tilojen ja rakennusten tarjoamista mahdollisuuksista on kulttuurimme ja kokemustemme muovaama. Ala-Ruonan ehdotuksessa minua innostaa se, miten hän yhdistää arkkitehtuurin ja esittävän taiteen menetelmiä. Näillä kahdella alalla on paljon yhteistä: ne käsittelevät materiaalisuutta, kehoa ja tilaa, mutta samalla ne molemmat hahmottavat mahdollisia tulevaisuuksia.”

19. kansainvälinen arkkitehtuurinäyttely La Biennale di Venezia avautuu toukokuussa 2025. Sen kuraattorina toimii italialainen arkkitehti, kaupunkisuunnittelija ja tutkija Carlo Ratti. Hänen johdollaan biennaali esittelee erilaisia älykkyyden ja ihmisyyden muotoja ajassa, jona moni määritelmä menee uusiksi.

Pohjoismaiden paviljonki on Suomen, Norjan ja Ruotsin yhteisomistuksessa. Maat vastaavat näyttelyistä vuorovuosittain. Tulevan näyttelyn tuotannosta vastaa Suomen Arkkitehtuuri- ja designmuseo yhteistyössä Ruotsin ArkDesin ja Norjan kansallismuseon kanssa. Näyttelyn komissaarina toimii Carina Jaatinen yhteistyössä Karin Nilssonin (ArkDes) ja Stina Högkvistin (Norjan kansallismuseo) kanssa. Arkkitehtuuri- ja designmuseon kuratoriaaliseen työryhmään kuuluvat kuraattori Kaisa Karvinen ja kuratoriaalinen neuvonantaja Suvi Saloniemi.

Hanketta on tukenut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Taiteilijan valinta

Teo Ala-Ruona valikoitui Pohjoismaiden paviljongin taiteilijaksi kutsumenettelyllä. Museo tilasi kolmelta arkkitehtuurin tai materiaalisen ympäristön kanssa työskentelevältä taiteilijalta teosehdotuksen, jonka lähtökohtana oli kuraattorin konsepti. Teosehdotuksia kommentoi kansainvälinen neuvonantajaryhmä, johon kuuluivat arkkitehti, päätoimittaja, kirjoittaja ja arkkitehtuuriosaston johtaja Nick Axel (Gerrit Rietveld Academie, E-Flux Architecture), arkkitehti, kuraattori ja kriitikko Eva Franch i Gilabert ja arkkitehtuurin historian ja restauroinnin apulaisprofessori Panu Savolainen (Aalto-yliopisto).

19. kansainvälinen arkkitehtuurinäyttely Venetsian arkkitehtuuribiennaali

Venetsian kansainvälinen arkkitehtuurinäyttely on maailman tunnetuin kansainvälinen arkkitehtuurin esittämisen areena. Vuonna 2025 arkkitehtuuribiennaalin kuratoi italialainen arkkitehti, kaupunkisuunnittelija, insinööri ja tutkija Carlo Ratti teemalla Intelligens. Natural. Arteficial. Collective. Venetsian 19. Kansainvälinen arkkitehtuurinäyttely – La Biennale di Venezia on avoinna yleisölle 24. toukokuuta – 23. marraskuuta 2025.