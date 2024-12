Voivatko kestävyys ja kansainvälinen kasvu kulkea käsi kädessä?

Yhteiskunnalliset yritykset asettavat liiketoiminnassaan yhteiskunnalliset ja ympäristölliset tavoitteet etusijalle voiton maksimoinnin sijaan. S M Feroj Mahmood tutkii väitöskirjassaan, miten tämänkaltaiset yritykset voivat muokata liiketoimintamallejaan kansainvälisen laajentumisen mahdollistamiseksi menettämättä sitoutumistaan kestävyyteen.

– Kasvaakseen kansainvälisesti yhteiskunnallisten yritysten täytyy ymmärtää syvällisesti paikallisia markkinoita, mukauttaa jakelutapojaan ja luoda vahvoja kumppanuuksia. Kulttuuriset erot ja geopoliittiset jännitteet tekevät kansainvälistymisestä monimutkaista, kertoo Vaasan yliopistossa 11. joulukuuta väittelevä Mahmood.

Tutkimus tarjoaa käytännön ohjeita päätöksentekijöille, sijoittajille ja alan toimijoille kestävän kansainvälisen liiketoiminnan edistämiseksi. Näkökulmia on kerätty haastattelemalla johtajia neljästä kansainvälisesti toimivasta suomalaisesta yhteiskunnallisesta yrityksestä.

– Yksi yrityksistä tekee yhteistyötä naisartesaanien kanssa Kenian, Ghanan ja Tansanian maaseudulla. Yhteistyön tuloksena syntyy käsintehtyjä koreja, laukkuja ja sisustusesineitä. Näitä tuotteita viedään Pohjoismaihin, Yhdysvaltoihin, Sveitsiin, Saksaan, Australiaan, Japaniin ja moniin muihin maihin ympäri maailmaa. Hanke tukee paikallisia yhteisöjä tarjoamalla vakautta työllisyyteen ja tuloihin sekä edistäen naisten voimaannuttamista ja hyvinvointia, Mahmood kertoo.

Tasapaino kestävyyden ja kannattavuuden välillä

Vaikka yhteiskunnallisten yritysten päätavoitteena on hyödyttää yhteiskuntaa, niiden täytyy myös tuottaa riittävästi voittoa toimintansa ylläpitämiseksi. Mukauttamalla liiketoimintamalliaan kansainvälistymistä varten yhteiskunnalliset yritykset voivatkin kasvattaa yhteiskunnallista vaikutustaan silti säilyttäen taloudelliset edellytyksensä.

– Ennen tutkimuksen aloittamista pohdin yhteiskunnallisten yritysten luonnetta ja kyseenalaistin oletuksen, että ne toimisivat voittoa tuottamatta. Huomasin, että vaikka niiden ensisijainen painopiste on yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, kannattavuus on välttämätöntä liiketoiminnan ylläpitämiseksi. Kansainvälisten yhteiskunnallisten yritysten menestys piilee niiden kyvyssä sopeutua menettämättä ydinarvojaan, Mahmood sanoo.

Väitöskirja yhdistää systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 134 tieteellisestä artikkelista ja bibliometrisen analyysin 60 426 viittauksesta Web of Science -tietokannasta (WOS). Lisäksi Mahmood toteutti 14 syvähaastattelua, joihin osallistui perustajia, toimitusjohtajia ja talousjohtajia neljästä suomalaisesta yhteiskunnallisesta yrityksestä. Haastattelut tarjosivat empiiristä näyttöä siitä, miten liiketoimintamallit kehittyvät kansainvälistymisen aikana.

Väitöstilaisuus

MBA S M Feroj Mahmoodin väitöstutkimus “Essays on Extant Knowledge in International Sustainable Entrepreneurship and Internationalization of Social Ventures” tarkastetaan keskiviikkona 11.12.2024 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Antonella Zucchella (University of Pavia) ja kustoksena professori Peter Gabrielsson.

Väitöskirja

S M Feroj Mahmood (2024) Essays on Extant Knowledge in International Sustainable Entrepreneurship and Internationalization of Social Ventures. Doctoral dissertation. University of Vaasa.

Julkaisun pdf

Lisätiedot

S M Feroj Mahmood, +358 44 230 2147, s.mahmood@uwasa.fi

S M Feroj Mahmood on syntynyt vuonna 1986 Dhakassa Bangladeshissa. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Dhakan yliopistossa vuonna 2010 ja työskentelee tällä hetkellä tohtorikoulutettavana Vaasan yliopistossa.