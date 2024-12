Juhlaraha Suomen sotaveteraaneille

Helsinki Mint julkistaa näin itsenäisyyspäivän kynnyksellä Suomen sotaveteraaneille omistetun juhlarahan. Juhlaraha on kunnianosoitus heille, jotka taistelivat kansamme vapauden puolesta. Juhlarahan on suunnitellut kuvanveistäjä Tapio Kettunen, joka on aiemmin suunnitellut useita juhlarahoja. Suomen veteraanit 50 euron kulta-hopearahan julkaisuajankohta on virallisesti huhtikuussa 2025.