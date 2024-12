Lemmikinomistajat innostuivat verenluovutuksesta

Koirien ja kissojen verituotteista; kokoverestä, plasmasta ja punasoluvalmisteesta on ollut pulaa jo pitkään. MTV kertoi marraskuun alussa lemmikkien veripankista ja että lemmikit voivat luovuttaa verta aivan kuten ihmisetkin. Lemmikinomistajat innostuivat joukolla auttamaan ja ottivat yhteyttä Evidensian klinikoihin.

- Kiinnostus veripankkeja kohtaan on tällä hetkellä suuri, iloitsee Espoon Eläinsairaalan teho-osaston eläinlääkäri, eläinlääketieteen tohtori Hanna Pulkkinen. Hän toimii Espoon veripankkitoiminnan johtajana.

Evidensian koirien veripankit sijaitsevat Vantaan Tammiston eläinsairaalassa ja Vettorin eläinsairaalassa Raisiossa. Kissojen veripankki on Espoon Eläinsairaalassa. Verensiirtoja tehdään 13 klinikalla ympäri maata. Veripankkituotteita tarvitaan kipeästi, koska keskimäärin Evidensian jollain klinikalla lemmikkipotilas tarvitsee verta joka toinen päivä. Yhteispohjoismaisen eläinten veripankkitoiminnan suositusten mukaisesti verituotteita ei myydä Evidensian ulkopuolelle, eikä niillä tehdä voittoa. Asiakkaalta peritään verituotteesta vain omakustannehinta.

Anemia ja onnettomuudet verensiirron yleisimmät syyt

Kokoverta käytetään verenvuototapauksissa, punasoluja taas annetaan pääasiassa aneemisille potilaille, joiden elimistö hajottaa omia punasolujaan. Plasmaa hyödynnetään pääsääntöisesti veren hyytymishäiriöissä, eräissä myrkytyksissä sekä erilaisten vakavien yleissairauksien yhteydessä, ja sitä käytetään kaksi kertaa enemmän kuin punasoluja. Tänä vuonna plasmaa Evidensian klinikoilla on saanut 127 lemmikkiä ja punasoluja 73.

Useimmiten verensiirtopotilaana on koira ja syynä on anemiaa aiheuttava immuunivälitteinen punasolujen hajoamissairaus IMHA. Myös myrkytystapauksissa joudutaan joskus turvautumaan verensiirtoon. Onnettomuuksien osalta tyypillisimpiä tapauksia, jolloin verituotteita tarvitaan, on auton alle jääminen tai toisen koiran purema. Koirista puremavammoja esiintyy erityisesti terriereillä ja pinsereillä.

- Pienillä kääpiöroduilla onnettomuudet aiheuttavat vakavampia vaurioita kuin isommilla koirilla. Pienillä koiraroduilla on myös enemmän koiranpuremien aiheuttamia tapaturmia, jotka voivat olla erityisen vakavia etenkin, jos ne osuvat rintakehän alueelle. Pienillä koiraroduilla esiintyy useammin myös erilaisia murskavammoja, ne joutuvat vahingossa potkaistuiksi, tai törmäävät johonkin Hanna Pulkkinen kertoo.

Kissoilla yleisin traumojen syy on korkealta putoaminen. Verensiirroille yleisin syy kissoilla on kuitenkin erilaiset anemiasairaudet. Kissoilla verensiirrot ovat huomattavasti harvinaisempia, niitä on tänä vuonna tehty 15. Kissojen verituotteita on myös ollut vaikeasti saatavilla. Nyt myös kissojen omistajilta on tullut runsaasti yhteydenottoja verenluovutukseen liittyen.

Kaikkia tarjokkaita ei kelpuuteta verenluovuttajaksi

Runsaasta kiinnostuksesta huolimatta kaikkia lemmikkejä ei voida ottaa verenluovuttajaksi. Koira on verenluovutuksessa hereillä, joten sen tulee olla luonteeltaan rauhallinen ja ystävällinen. Kissa puolestaan rauhoitetaan luovutuksen ajaksi, mutta luonteen täytyy silti olla rauhallinen ja luottavainen, jotta verenluovutuskäynneistä ei koidu kissalle stressiä.

Koiran on oltava 1-6-vuotias, terve, sillä ei saa olla pysyviä lääkityksiä ja painon on oltava vähintään 30 kiloa. Rokotusten, madotusten ja punkkiestolääkityksen tulee olla kunnossa. Koiran on oltava Suomessa syntynyt, eikä se ole saanut matkustella muualla kuin Ruotsissa ja Norjassa. Jos koiralle on tehty verensiirto, se ei kelpaa luovuttajaksi.

