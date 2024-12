Saarenmaan osayleiskaava luonnosvaiheeseen

Tausta ja tavoitteet

Saarenmaan osayleiskaavan laatiminen käynnistettiin uudelleen keväällä 2024 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kumottua 18.12.2023 aiemman Kangasalan valtuuston jo hyväksymän osayleiskaavan. Osayleiskaava-alue ja keskeiset tavoitteet ovat pysyneet uudessa osayleiskaavaversiossa ennallaan. Kaavaa tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutteisesti eri tahojen kanssa.

Keskeisintä kaavassa on mahdollistaa kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen yritysalue, muuta kaupunkirakennetta täydentävä asuminen sekä Tampereen seudun 2-kehän, palveluiden ja viheralueiden sijoittuminen alueelle. Kangasalan kaupunkistrategian yhtenä kärkihankkeena oleva Saarenmaan alue tulee laajentamaan Tampereen puolelle sijoittuvaa työpaikka-aluetta myös Kangasalle muodostaen yhtenäisen yrityskeskittymän kaupunkien raja-alueelle. Osayleiskaavassa on tavoitteena myös turvata riittävät virkistysalueet ja -yhteydet sekä huomioida luontoselvitysten tulokset ja suojata samalla alueen merkittävimmät luontoarvot.

Osayleiskaavan sisältö

Saarenmaan osayleiskaavan rooli on ohjata alueen asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamista ja yhteensovittamista. Osayleiskaavan pohjalta myöhemmin laadittavalla asemakaavalla puolestaan määritetään tarkemmin eri alueiden rajat ja rakennuspaikat. Uuden osayleiskaavan kaavarakenne nojaa vahvasti aiempaan osayleiskaavan niin yritysalueen, asumisen, 2-kehätien kuin virkistysalueiden osalta. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1200 ha, josta noin 27 % on osoitettu virkistykseen, 26 % rakentamiseen ja loput ovat selvitys- ja reservialueita.

Keskeisimmät muutokset

Verrattaessa aiempaan osayleiskaavan esitykseen uuteen versioon on lisätty uusia luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita. Eri toimintojen aluerajauksia on muokattu mm. luontoselvitysten perusteella. Uudessa versiossa myös liikenneverkko esitetään yleispiirteisemmin. Lisäksi kaavamääräystekstejä on päivitetty erityisesti asumisen ja elinkeinotoiminnan osalta.

Edellisen osayleiskaavaprosessin aikana tehdyt selvitykset on huomioitu. Vuoden 2024 aikana päivitettyjä selvityksiä ovat liito-oravaselvitys, linnustoselvitys, luontoselvitys luontotyypeille sekä lepakkoselvitys (uusi). Lisäksi on tehty luontotyyppien ja lajien uhanalaisuuden tarkastelu, jossa on mm. arvioitu aiemmin laadittujen selvitysten päivitystarpeita

Tavoiteaikataulu

Osayleiskaava on vuoden 2024 joulukuussa käsittelyssä sekä kaupungin elinympäristölautakunnassa että kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen kaava tulee nähtäville vuoden 2025 tammi-helmikuussa. Kaavaehdotus on puolestaan tavoitteena saada nähtäville kesän 2025 aikana ja olisi tällöin hyväksyttävissä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Saarenmaan osayleiskaavaprosessin tavoiteaikataulu. Kangasalan kaupunki

Saarenmaan osayleiskaavan rinnalla edistetään 2-kehän tiesuunnittelua, joka koskee Ruskon ja Saarenmaantien välistä osuutta. Tiesuunnitelma on tulossa nähtäville myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tiesuunnitteluun liittyvät tarkemmat luontoselvitykset toteutetaan 2025 vuoden heinäkuussa. Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä Saarenmaan osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen.

Yleisötilaisuus

Kaavaluonnos on tulossa nähtäville vuoden 2025 tammi-helmikuussa, jolloin siitä voi antaa palautetta. Luonnoksen osalta järjestetään myös yleisötilaisuus. Nähtävillä olon ja yleisötilaisuuden tarkemmat ajankohdat tiedotetaan tammikuussa 2025.