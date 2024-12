Kevyen liikenteen väylää suunnitellaan valtatielle 22 Muhoksella

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Haapaveden Koivulannevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, yleisötilaisuus keskiviikkona 11.12. 28.11.2024 13:12:12 EET | Tiedote

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä 28.11.2024 – 6.1.2025 Haapaveden, Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. YVA-aineisto on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/koivulannevan-tuulivoima-yva. Paperimuodossa YVA-ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä Haapaveden, Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien kunnanvirastoissa ja kirjastoissa. Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 6.1.2025 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 6.2.2025. Lausunto, johon s