Donut Defence tuo maailman tehokkaimman sähkömoottorin ja muut uniikit sähköisen liikkumisen teknologiat puolustusteollisuuden toimijoiden saataville

Donut Defence on sähköisten ajoneuvojen teknologioita puolustusteollisuuden käyttöön kehittävä ja valmistava yhtiö, jonka disruptiiviset teknologiaratkaisut mullistavat ajoneuvojen suorituskyvyn maalla, merellä ja ilmassa. Yhtiön tarjoama teknologia tekee sähköajoneuvojen valmistamisesta myös huomattavasti nopeampaa ja edullisempaa. Donut Defencen tavoitteena on kiihdyttää puolustusalan murrosta kohti entistä kestävämpää ja edistyksellisempää tulevaisuutta kehittämällä tehokkaita sähköisiä liikkumisen ratkaisuja nykyisten, valtaosin fossiilisten polttoaineiden käyttöön nojaavien ajoneuvojen tilalle.

Donut Defencen toiminnan taustalla on sen sisaryhtiön Donut Labin kaupallisiin tarkoituksiin kehittämä modulaarinen sähköajoneuvojen teknologia-alusta ja komponenttikirjasto, jonka kaupallistamisesta ja jatkojalostuksesta puolustusteollisuuden käyttöön yhtiö vastaa. Puolustusteollisuuden toimijat pääsevät Donut Defencen avustuksella hyödyntämään Donut-alustan saumattomasti yhteensopivaa teknologiaa ja komponentteja, kuten esimerkiksi ajoneuvovalmistajien keskuudessa valtavasti kiinnostusta herättänyttä ainutlaatuista donitsimoottoria. Donut Defence panostaa myös toimitusketjun tehokkuuteen ja luotettavuuteen varmistaakseen tuotteiden laadun ja sujuvat toimitukset. Teknologia ja kaikki alustan komponentit on kehitetty ja valmistettu Euroopassa.

Donut Defencen toimitusjohtajan roolissa aloittaa puolustus- ja turvallisuusalalla pitkään toiminut teknologiaosaaja Michael Waksman.

“Toimitusjohtajan saappaille oli helppo sanoa kyllä, sillä Donut Defence on juuri sitä mitä kansainvälinen puolustusteollisuus tarvitsee juuri nyt. Olen työskennellyt puolustussektorilla pitkään ja seurannut aktiivisesti keskustelua alan murroksesta. On selvää, että alalla on suuri tarve tämäntyyppisille disruptiivisille ja innovatiivisille teknologioille. Tämä on äärimmäisen jännittävä mahdollisuus ja uskon, että meillä on rohkean tiimimme sekä nykyisten ja tulevien asiakkaidemme kanssa mahdollisuus mullistaa koko puolustusteollisuuden alaa”, Michael Waksman kertoo.

Waksman on aikaisemmin työskennellyt tietoturvayhtiö Jeticon toimitusjohtajana, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus viestinnästä, teknologiasta ja johtotehtävistä. Lisäksi Waksman on toiminut erilaisissa alan luottamustehtävissä, kuten Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n kyberasiantuntijaryhmän varapuheenjohtajana, missä hän on auttanut Suomen puolustussektorin toimijoita kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä. Waksmanilla on Yhdysvaltojen ja Suomen kaksoiskansalaisuus, jonka puitteissa hän on edistänyt maiden välistä yhteistyötä jo yli vuosikymmenen ajan.

Enemmän suoritus- ja kantokykyä, vähemmän kuluja, resursseja ja materiaaleja





Donut Defence tulee aluksi keskittymään lähinnä erilaisiin ajoneuvoihin, mukaan lukien etäohjattavat ja autonomiset lopputuotteet, kuten droonit ja itseohjautuvat robotit. Tarkoituksena on laajentaa toimintaa tulevaisuudessa myös muihin puolustusteollisuuden tarpeisiin, erityisesti liittyen tekoälyyn ja älykkäisiin järjestelmiin. Alustan ja komponenttien mahdollistamat hyödyt ovat poikkeukselliset oli kyseessä minkälainen ajoneuvo tahansa, sillä parhaimmillaan asiakkaat pystyvät säästämään sähköisten ajoneuvojen tuotekehityskustannuksista jopa 90 %.

“Tarjoamme puolustussektorin toimijoille yksinkertaisempia, edullisempia ja kestävämpiä ratkaisuja tehokkuudesta ja laadusta tinkimättä. Teknologiamme avulla asiakkaamme pystyvät lyhentämään sähköisten ajoneuvojen kehityssykliä merkittävästi ja saamaan uudet ajoneuvot kentälle entistä nopeammin. Haluamme haastaa puolustussektorin vallitsevia toimintatapoja ja uskon, että koko toimiala voi olla kanssani samaa mieltä siitä, että aika tämäntyyppiselle muutokselle on nyt”, Waksman jatkaa.

Yksi Donut Defencen teknologia-alustan pääkomponenteista on donitsimoottori, joka mahdollistaa muita sähkömoottoreita korkeamman suorituskyvyn kaikissa ajoneuvokategorioissa. Lisäksi suoraan renkaaseen sijoitettava moottori poistaa tarpeen voimansiirrolle tehden ajoneuvoista yksinkertaisempia, kevyempiä ja edullisempia valmistaa. Suorituskyky kasvattaa ajoneuvojen kantokykyä, joka on erityisen tärkeä ominaisuus puolustuskäyttöön suunnitelluissa ajoneuvoissa. Muita Donut-alustan tärkeitä komponentteja ovat muun muassa akkumoduulit, tietokoneyksiköt sekä ajoneuvoa ohjaava ohjelmisto, jotka tulevat Donut Defencen asiakkaiden saataville vuoden 2025 aikana.

Donut Defencen poikkeukselliset teknologiaratkaisut ovat herättäneet valtavasti kiinnostusta sekä kansainvälisten päättäjien että alan toimijoiden keskuudessa. Australialainen Hyper Q Aerospace on yksi Donut Defencen ensimmäisistä asiakkaista, ja yhtiö hyödyntää donitsimoottoria sähköisissä ilma-aluksissaan. Yhtiön toimitusjohtaja Peter Batten on tehnyt yli 40 vuoden uran ilmailualalla toimien sotilaslentäjänä, kaupallisena lentäjänä sekä autonomisten järjestelmien kehittäjänä.

“Tavoitteenamme on kehittää yksi maailman nopeimmista sähköisistä helikoptereista, ja sitä varten tarvitsemme seuraavan sukupolven teknologiaratkaisuja. Olemme etsineet sopivaa moottoria viimeisen viiden vuoden ajan ja tutkineet useita eri vaihtoehtoja, mutta mikään niistä ei vastannut tarpeisiimme. Lopulta onneksemme löysimme Donut Labin kehittämät ratkaisut, jotka ovat mahdollistaneet ja jopa nopeuttaneet täysin uudenlaisen helikopterimme suunnittelutyötä”, Batten kertoo.