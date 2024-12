Ennätysmäärä hengitystieinfektioita liikkeellä - lieväoireista tautia voi hoitaa kotona

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla on paljon liikkeellä hengitystieinfektioita ja ripuliviruksia, mm. koronavirusta, rino-enterovirusta, mykoplasmaa, adenovirusta sekä vatsatautia aiheuttavia viruksia, kuten noroa. Myös yksittäisiä positiivisia influenssanäytteitä on todettu.

- On harvinaista, että näin monia eri taudinaiheuttajia on liikkeellä yhtäaikaisesti. Valtaosa näistä taudeista paranee kotikonstein mm. levolla ja tarvittaessa kuumelääkkeillä. Meillä on päivystyksissä tällä hetkellä tilanteen takia ruuhkaa, joten lieväoireista tautia kannattaa hoitaa kotona. Päivystykseen kannattaa hakeutua vain vaikeissa oireissa, sanoo Teija Puhto.

Tällä hetkellä päivystykseen tulevat potilaat, joiden vaiva ei vaadi kiireellistä hoitoa, ohjataan hakeutumaan oman sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolle seuraavana päivänä. Näin varmistetaan, että kiireellistä hoitoa vaativat potilaat saavat tarvitsemansa hoidon.

Valtaosalla hengitystieinfektio on lieväoireinen. Tartunta ei siis yleensä edellytä yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Suurin osa sairastuneista paranee kotihoidossa lepäämällä.

Lisääntyneet hengitystieinfektiot näkyvät myös ikäihmisten sairastumisina ja hoidon tarpeen kasvuna. Pohde muistuttaa, että vuodeosastoilla ja ikäihmisten palvelukodeissa ei pidä vierailla hengitystieinfektio-oireisena. Vierailijoiden toivotaan noudattavan yksiköissä annettuja toimintaohjeita. Myös hyvä käsihygienia tulisi huomioida vierailujen aikana.

Digitaalinen sote-keskus palvelee myös iltaisin ja viikonloppuisin esimerkiksi sairaslomatodistuksiin liittyvissä asioissa

Jos omasta hoidon tarpeesta haluaa keskustella, voi olla yhteydessä omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen puhelimella tai käyttää Digitaalista sote-keskuksen chat-palvelua Pohteen verkkosivujen kautta, jos vointi ei vaadi kiireellistä hoitoa. Digitaalinen sote-keskus on auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. Digitaalisessa sote-keskuksessa sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Sieltä saa myös muun muassa sairauslomatodistuksen tai sairaan lapsen hoitotodistuksen.

Digitaalinen sote-keskus on auki Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Oulun, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan asukkaille arkisin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18.

Asiointi Digitaalisessa sote-keskuksessa tapahtuu Pohteen verkkosivuilla alareunan chat-ikkunasta valitsemalla chat-vastaanotoista Digitaalisen sote-keskuksen sairaanhoitajan chat. Digitaalisessa sote-keskuksessa voi asioida myös tunnistautumalla OmaPohteeseen.

Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee myös Omaolon kautta tekemällä ensin oirearvion, joka antaa oireisiin sopivan arvion hoidon tarpeesta. Oirearvion voit täyttää mihin vuorokauden aikaan tahansa ja se käsitellään Digitaalisen sote-keskuksen aukioloaikana.

Kiireelliseen hoitoon hakeutuminen

Kiireellinen hoito tarkoittaa saman tai parin päivän sisällä tarvittavaa arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kyseessä voi olla äkillinen sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen tai toimintakyvyn aleneminen.

Maanantaista perjantaihin kello 8–16 kiireellistä hoitoa annetaan ensisijaisesti sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Kun oma sosiaali- ja terveyskeskus on suljettu, kiireellistä hoitoa saa päivystyksestä. Ennen päivystykseen lähtöä tulee aina ensin ottaa yhteyttä Päivystysapuun.

Päivystysapu arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin joko omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen tai päivystykseen tarkennettuun hoidon tarpeen arviointiin. Kaikki vaivat eivät vaadi hoitoa samana päivänä. Päivystysavusta saa myös hoito-ohjeita ja neuvontaa kiireellisiin terveysongelmiin, kun oma sosiaali- ja terveyskeskus on kiinni. Päivystysapuun saa yhteyden puhelimella ja chatin kautta. Päivystysavun maksuton puhelinnumero on 116 117. Päivystysavun chat palvelee Pohjois-Pohjanmaan asukkaita Päivystysavun verkkosivulla. Lisätietoa Päivystysavusta.



Hoidon tarpeen arviointi tehdään myös päivystyksessä asiakkaan saapuessa paikalle. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen hoito jatkuu joko päivystyksessä tai virka-aikana asiakkaan omassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Päivystyksessä hoito tapahtuu kiireellisyyden mukaan.



Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo tai kolari. Lisätietoa päivystyksestä Pohteen verkkosivuilla.

Rokote on paras suoja influenssaa ja vakavaa koronatautia vastaan

Syksyn koronarokotukset aloitettiin Pohteella syyskuussa ja influenssarokotukset loka-marraskuun vaihteessa ja suurin osa ikäihmisistä ja riskiryhmiin kuuluvista on jo rokotettu. Osa paikkakunnista järjestää vielä joulukuussa rokotuspäiviä ilman ajanvarausta. Joillakin paikkakunnilla ilman ajanvarausta järjestetyt rokotuspäivät ovat olleet marraskuussa. Yksittäisiä rokotusaikoja saa kuitenkin edelleen varaamalla ajan omasta sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Rokotustiedot paikkakunnittain.

Influenssa- ja koronarokotusten ottamista suositellaan eteenkin ikäihmisille ja riskiryhmiin kuuluville. Palvelukodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa olevat henkilöt on rokotettu asumisyksiköissä tai kotona.

Näin hoidat hengitystieinfektiota kotona

Hengitystieinfektion hoidossa lepo on usein paras lääke. Korkean kuumeen alentamiseksi ja olon parantamiseksi voi käyttää parasetamoli- tai tulehduskipulääkkeitä. Tarvittaessa apteekit neuvovat lääkkeiden käytössä. Nenän tukkoisuuden hoitoon ja poskionteloiden huuhteluun voi kokeilla esimerkiksi nenäkannua tai nenäsuihkeita. Lämmin keho haihduttaa normaalia enemmän nestettä, joten riittävä nesteiden juominen on tärkeää.

Hengitystieinfektiot tarttuvat pisaroiden ja ilman välityksellä, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu, laulaa tai huutaa. Ne voivat tarttua myös kosketuksen kautta, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen. Virukset voivat tarttua myös pinnoilta, esimerkiksi ovenkahvoista. Hyvä käsihygienia on tärkeää. Kädet pestään vedellä ja saippualla ja kuivataan huolellisesti.

Lue lisää

THL.fi Hengitystieinfektioiden ehkäisy