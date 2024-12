Anna-Leena Härkösen Kenraaliharjoitus-kirjasta elokuva – Iina Kuustonen, Laura Malmivaara ja Riku Nieminen rakkauskiemuroiden keskellä

Jane (Iina Kuustonen) ja Mikki (Riku Nieminen) ovat seurustelleet kymmenen vuoden ajan. Yllättäen Mikki kertoo haluavansa avata parin suhteen. Jane ja Mikki päättävät osallistua seksipositiivisiin bileisiin, mutta heillä on tiukka sääntö: kyse on pelkästä seksistä, ei rakkaudesta. Juhlissa Jane tapaa Valman (Laura Malmivaara), joka sysää hänen elämänsä muutokseen ja saa hänet kyseenalaistamaan aiemmat uskomuksensa rakkaudesta. Voiko ihminen rakastaa useampaa kumppania samaan aikaan? Voiko kerran avattua suhdetta enää sulkea?

Kenraaliharjoitus pohjautuu Anna-Leena Härkösen samannimiseen romaaniin. Elokuvan päärooleissa nähdään Iina Kuustonen, Laura Malmivaara ja Riku Nieminen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Minka Kuustonen, Marc Gassot, Jasir Osman ja Anna-Leena Härkönen. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Paula Korva. Tuottajana toimii Marko Talli, ja tuotantoyhtiönä on Yellow Film & TV. Nelonen Media levittää elokuvan.

– Kenraaliharjoitus on elokuva modernin rakkauden kiemuroista ja rakastamisen vaikeudesta. Halusin tässä elokuvassa tutkia uudenlaisia suhdemuotoja ja sitä, millaista on olla parisuhteessa tänä päivänä. Jane ja Mikki ovat varsin tavallinen pariskunta, joka yrittää pysyä mukana skenessä ja piristää parisuhdettaan avaamalla sen. Matkaan tulee kuitenkin totisesti mutkia jos muutamia. Elokuva katsoo aihettaan lempeydellä, ja tilannekomiikka on vahvasti läsnä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Paula Korva kuvailee.

Neljönen Median johtaja Ville Toivonen odottaa alkukevään elokuvajulkaisua innoissaan.

– Kenraaliharjoitus on vahva draamakomedia, joka naurattaa ja saa pohtimaan elämän ja ihmissuhteiden suuria kysymyksiä. Elokuva on täynnä maamme parhaimpia ja valovoimaisimpia näyttelijöitä, ja se on loistava lisäys Nelonen Median hittielokuvien joukkoon, Toivonen iloitsee.

Kenraaliharjoitus saa ensi-iltansa 7.3.2025.