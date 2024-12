Karvian kunta ja Commu aloittavat yhteistyön – Naapuriapu ja pienet hyvät teot vahvistavat yhteisöllisyyttä

“Ilman hyvinvoivia kuntalaisia ei ole hyvinvoivaa kuntaa. Yhteisöllisyys on meille niin tärkeä asia. Pienessä kunnassa ei niin helposti jää yksin, mutta heitäkin on. Välitämme aidosti heistä kaikista, yksilölliset huolet ovat yhteisiä. Jokainen kuntalainen on meille tärkeä ja arvokas”, kertoo Karvian kunnan hyvinvointipäällikkö Sirpa Ala-Rämi.

Commu on maksuton sovellus, jossa asukkaat voivat helposti pyytää apua arjen tilanteisiin tai tarjota apua muille. Karvian asukkaat voivat käyttää Commua esimerkiksi kauppa-avun, lastenhoidon, lemmikkien ulkoilutuksen tai pienimuotoisten kotitöiden järjestämiseen.

“Kuntalaisilla on aina ollut vahva auttamisen halu ja tahto. Talkoohenki on edelleen voimissaan ja uskomme, että uusi ja nykyaikainen työväline on turvallinen kanava saada avun tarvitsijat ja tekijät kohtaamaan. Commu Karvian kautta löydämme yksinäiset toimintoihin ja tapahtumiin, lisää vapaaehtoisia toimijoita ja saamme heidät mukaan yhteisölliseen kunta pöhinään. Yhteiset saavutukset ovat aidosti kaikkien saavutuksia”, Ala-Rämi kertoo.

Sovellus kannustaa jokaista tarttumaan tilaisuuteen auttaa. Pienet hyvät teot voivat tuoda suurta turvaa ja mielenrauhaa, kun apua on saatavilla silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

“Auttaminen on loistava tapa tutustua naapurustoon ja rakentaa vahvoja naapuriyhteisöjä. Lisäksi auttamisesta tulee hyvä mieli!” korostaa Commun perustanut Karoliina Kauhanen. “Avun pyytäminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Commun kautta apua voi nyt tarjota ja pyytää muutamalla napin painalluksella.”

Karvia mukana Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa

Yhteistyön myötä Karvia on myös mukana Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa. Seuraava voittajakunta valitaan Eurooppalaisena inhimillisen solidaarisuuden päivänä 20.12.2024. Palkintopotti on tällä hetkellä 800€.

“Jokainen Commuun luotu auttamisen ilmoitus, oli se sitten avunpyyntö tai avun tarjous, kerryttää pisteitä. Lisäksi pisteitä saa aloitetuista keskusteluista. Eniten pisteitä saa kun käy auttamassa naapuria esimerkiksi koiran ulkoilutuksessa tai kaupassa käynnissä ja vahvistaa sen Commun kautta”, Kauhanen kertoo.

Kunta, jonka asukkaat ovat olleet ahkerimpia auttajia ja keränneet hyvillä teoillaan eniten pisteitä, voittaa palkintopotin. Nyt kuntien kannattaa panostaa yhteisöllisyyteen, sillä jokainen kilpailuaikana mukaan liittynyt kunta kerryttää palkintopottia 100€. Voittavan kunnan asukkaat saavat päättää itse, miten käyttävät palkinnon.

“Voittopotilla voisi esimerkiksi perustaa lähikouluun stipendin, jolla palkitaan avuliaita koululaisia hyvistä teoista”, Kauhanen kertoo. “Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään!”

“Olkaamme uudelle auttamisalustalle avoimia ja muistakaamme yhdessä tekemisen ilo. Kunta pystyy melkein mihin tahansa, jos sillä verkostoja, kumppaneita ja vastinpareja kentällä. Mikään ei ole mahdotonta. Uskomme Commun olevan hyvä ja aikaansopiva kanava avun tarvitsijoiden ja tarjoajien kohtaamiseen”, Ala-Rämi summaa.

“Kotikuntamyönteisyys, sitoutuminen ja läheisyys ovat kantavia voimia ja kunnan menestystekijöitä. Tulevien vuosien keskeinen tavoite onkin näiden tekijöiden vahvistaminen yhteisöllisyyttä lisäävän Commu Karvian kautta.”

Näin annat apua ja pyydät apua Commussa: