Vihreät hyväksyi uudet talouspoliittiset linjat

Vihreä finanssipolitiikka on vastasyklistä eli suhdanteita tasaavaa. Vihreät tavoittelee julkisen talouden tasapainoa ennen kaikkea sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden tähden. Tavoitteena on, että julkisen talouden kestävyyden tulee olla jatkuvasti niin vahva, ettei finanssipolitiikkaa jouduta kiristämään kriiseihin vastatessa.

– Suomessa nyt harjoitettava talouspolitiikka uhkaa jättää lapset ja nuoret jalkoihin sekä kerryttää tuleville sukupolville maksettavaksi niin ilmasto- ja luontovelkaa, hoivavelkaa kuin taloudellistakin velkaa. Puolueiden on sitouduttava asettamaan ekologiset reunaehdot talouden kehitykselle. Suomeen tarvitaan selkeä ohjelma julkisen talouden vakauttamiseksi mutta myös ymmärrys siitä, että heikon taloudellisen suhdanteen aikana toteutetut laajamittaiset leikkaukset ovat virhe. Nykyisen hallituksen harjoittama finanssipolitiikka on lyhytnäköistä niin talouden kuin ympäristönkin kannalta, valmistelusta vastanneen työryhmän toinen puheenjohtaja, kansanedustaja Saara Hyrkkö linjaa.

– Talouspoliittista keskustelua leimaa Suomessa lähes yksinomaan huoli valtion velkaantumisesta. Se jättää varjoonsa elämää uhkaavat ympäristökriisit, jotka vaativat akuutisti talouspoliittisia ratkaisuja. Kovista puheistaan huolimatta nykyinen hallitus ei ole riittävän pontevasti tarttunut moniin talouden kestävyyden kannalta kriittisiin kysymyksiin, kuten työvoimapulaan, liikenteen verotuottojen romahtamiseen ja tuottavuuden parantamiseen, toteaa työryhmän toinen puheenjohtaja Tuuli Kousa.

Suomessa luonnonvarojen käyttö on Euroopan suurinta ja jalostusarvomme Euroopan matalimpia. Vihreiden mukaan siirtymä kiertotalouteen on välttämätön, jotta luonnonvarojen kulutus saadaan mahtumaan yhden maapallon rajoihin.

– Keskeistä on saada luotua vahvat kiertotalousmarkkinat. Luonnonvarojen hinnoittelemiseksi on otettava käyttöön kiertotalouden veropaketti, jolla hinnoitellaan neitseellisiä maamassoja, kaivosten louhintaa sekä jätteen ja puun teollisen mittakaavan polttamista. Samoin kertakäyttöpakkauksille on asetettava pakkausvero. Kierrätettyjen materiaalien markkinoita tulee jouduttaa myös sekoite- ja jakeluvelvoitteilla, Hyrkkö linjaa.

Vihreät hyödyntäisi myös arvonlisäverotusta karkeana kannustimena kestävämpään kulutukseen.

– Ympäristöä arvostava arvonlisäverotus konkretisoi erilaisten tavaroiden ja palveluiden ulkoisvaikutuksia sekä luo kannustimen kestävämpiin valintoihin. Esimerkiksi kierrätetyille tavaroille, aineettomille palveluille sekä ei-eläinperäiselle ruualle olisi oma kestävän kulutuksen kanta, kun taas esimerkiksi eläinperäiset tuotteet ja lentoliikenne kuuluisivat korkeamman, yleisen kannan piiriin. Joukkoliikenteen, kirjallisuuden, kuvataiteen ja muiden taidealojen ALV:n laskisimme nollaan, Hyrkkö kertoo.

Suomen talouskehityksen pääongelma on tuottavuuden erittäin heikko kasvu, jota osaltaan selittää maamme epäedullinen väestörakenne ja jo krooniseksi muodostunut osaaja- ja työvoimapula. Vihreiden mukaan investointeja ei synny eikä tuottavuus parane, ellei Suomeen saada lisää tekijöitä.

– Orpon hallituksen maahanmuuttopolitiikka uhkaa näivettää Suomen taloutta. Tarvitsemme uusia osaajia ja perheitä, jotka haluavat rakentaa täällä tulevaisuutensa. Olennaista on myös varmistaa, että täällä jo olevien maahanmuuttajien osaaminen tunnistetaan ja työllistymisen esteet puretaan. Suomen tulee asettaa työvoimaa koskevaksi tavoitteeksi kolminkertaistaa nettomaahanmuutto suhteessa 2000-luvun keskiarvoon. Tavoitteena tulee olla vähintään 400 000 uutta työllistä vuoteen 2040 mennessä. Ehdotamme uutta työhön johtavan maahanmuuton väylää, jonka kautta myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat ihmiset voisivat hakeutua Suomen pysyviksi asukkaiksi, toteaa Kousa.





Asiantuntijat valtionvarainministeriöstä Talouspolitiikan arviointineuvostoon ovat yksimielisiä siitä, että osinkoverotus kaipaa uudistamista. Vihreät esittää osinkoverotukseen euromääräisiin rajoihin perustuvaa mallia, joka kannustaisi yrittämään ja sijoittamaan sekä olisi askel kohti pääomatulojen progressiivisempaa verotusta.

– Vihreässä mallissa osinkoja verotetaan samalla tavalla maksettiin niitä millaisesta yrityksestä tahansa, mikä kannustaa listautumaan ja sijoittamaan. Pienistä osingoista maksetaan vähemmän veroa kuin suurista ja kaikkein pienimmät voivat olla kokonaan verovapaita, kertoo Kousa.

Talouspoliittisessa linjapaperissaan Vihreät esittelevät myös ratkaisuja liikenteen vähenevän verokertymän paikkaamiseen, eläkkeisiin, luonnonsuojelun rahoitukseen taloudellisesti tiukkoina aikoina sekä talouspolitiikan mittareiden päivittämiseen.

Uuteen linjapaperiin voi tutustua osoitteessa www.vihreat.fi/ohjelmat/talouspoliittinen-linjapaperi/