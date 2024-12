Tuomaan Markkinat keräsi ensimmäisellä viikolla lähes 200 000 kävijää

Joulunodotuksen tunnelmointi Tuomaan Markkinoilla on lähtenyt käyntiin vilkkaasti, eikä vaihteleva sää, tuuli tai tuiskukaan, ole vähentänyt helsinkiläisten ja turistien joulutunnelmasta nauttimista. Vastuullisia lahja- ja koristehankintoja on tehty innokkaasti ja Herkku- sekä Ravintolapihojen lämmitetyt asiakaspaikat ovat olleet aktiivisessa käytössä, kun asiakkaat ovat nauttineet jouluherkkuja paikan päällä. Tapahtumallisuudellaan, tunnelmallaan ja laadukkaalla tuote- ja ruokavalikoimallaan houkuttelevat Tuomaan Markkinat kestävät kokonaisuudessaan yli kolme viikkoa eli 22. joulukuuta asti.



Tähän mennessä Tuomaan Markkinoiden myydyin ruokatuote on viime vuonnakin joulutorin hitiksi ja myös sosiaalisen median ilmiöksi noussut N4KU & Kåska Puurobaarin nimikkoannos. Myös muiden puuroa myyvien toimijoiden omat variaatiot riisipuurosta ovat tehneet hyvin kauppansa. N4KU-puuro yhdistää perinteisen riiripuuron misokinuskiin, uuniomenaan, manteliin ja marjoihin. “Tänä vuonna annokseen on lisätty uuniomenan makupariksi myös ripaus habaneroa. Puuron juomapariksi sopiikin mainiosti Kåskan omenalla ja jalopenolla maustettu glögi. Tuomaan Markkinoiden kaltaiset pitkät toritapahtumat ovat meidän kaltaisille toimijoille tärkeitä paikkoja kohdata suoraan uusia asiakkaita, ja ne edesauttavat meidän tavoitteita ja kasvua”, N4kun perustaja ja keittiömestari Valtteri Sinkkonen kertoo.

Torilta on varattu myös useampi myyntipaikka viikoittain vaihtuville myyjille. Tällä ja ensi viikolla vaihtuvien myyjien annista löytyy muun muassa huonekalu- ja vaateteollisuuden ylijäämänahasta valmistettuja asusteita, käsinlypsettyä muikunmätiä, ainutlaatuista piparkakkutaidetta Vantaalta, käsinvärjättyjä kynttilöitä Vaajakoskelta, fermentoidusta chilistä valmistettuja tuotteita Ahvenanmaalta ja vanhan ajan voitoffeeta.



Ohjelmassa vielä joulupukin vierailuja, elävää joulumusiikkia ja Lucia-kulkue



Joulupukki vierailee markkinoilla vielä tulevana lauantaina sekä markkinoiden viimeisenä viikonloppuna lauantaina 21. ja sunnuntaina 22. joulukuuta. Lucia kruunataan Tuomiokirkossa perjantaina 13. joulukuuta ja valoa pimeään aikaan tuova kruunajaiskulkue lähtee liikkeelle Tuomaan Markkinoilta. Jouluisia lauluja ja sävelmiä kuullaan vielä Pop & Jazz Konservatorion duojen ja triojen esittäminä tiistaina 17. ja keskiviikkona 18. joulukuuta.



Tuomaan Markkinoiden ohjelma luettavissa osoitteessa tuomaanmarkkinat.fi.

Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 22.12.2024 asti: su–to klo 11–19 ja pe–la klo 11–20. Markkinoille on vapaa pääsy.