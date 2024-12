Rahoituksen tietopalvelun ilmastokattavuus laajenee ACE-hankkeen tuella

Pirkanmaan ELY-keskus, tukenaan ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, on mukana valtakunnallisessa LIFE-hankkeessa erityisesti ilmastorahoituksen edistämiseksi. Motivan ylläpitämän Rahoituksen tietopalvelun laajentaminen on yksi hankkeessa edistettävistä asioista.

Tietopalveluun on tuotu nyt mukaan myös muita kuin rakennuksia koskevaa rahoitustietoa: energiantuotannon ja teollisuuden lisäksi tietoa on koottu muun muassa liikenteen sekä maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Tavoitteena on, että Rahoituksen tietopalvelu toimisi niin sanottuna yhden luukun tietolähteenä eri alojen yrityksille ja yrittäjille, kunnille ja muulle julkishallinnolle, kuluttajille, pientalojen omistajille ja taloyhtiöille.

Tietopalvelua täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Tiedot kootaan tuki- ja rahoitusmuotoja tarjoavilta toimijoilta, yhdessä Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeen ja Kiertotalous-Suomen kanssa. ACE-hankkeessa rahoitustietoa koostavat Pirkanmaan ELY-keskus ja ympäristöministeriö.

Rahoituksen tietopalvelun kautta hakijoiden on helppo löytää juuri heitä koskevaa rahoitustietoa

Miia Berger

– ACE-hankkeessa lähdemme vauhdittamaan ilmastorahoituksen parempaa hyödyntämistä, ja yhtenä tehtävänä on jakaa ajantasaista tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Rahoituksen tietopalvelun kautta hakijoiden on helppo löytää juuri heitä koskevaa rahoitustietoa. Tämän vuoksi jo olemassa olevan palvelun laajentaminen yhteistyön kautta on järkevää, iloitsee ympäristöministeriön erityisasiantuntija Miia Berger.

Tietopalvelu päivittyy ja kehittyy koko ajan samoin kuin siihen pohjautuvat muut palvelut, kuten Rahoituksen tilannesää.

– Tietopalvelun laajennuksen lisäksi suunnitteilla on kuukausittainen Rahoituksen tilannesää -uutiskirje, joka toisi kootut tiedot hakijaa kiinnostavien teemojen rahoitusmahdollisuuksista suoraan tilaajalle. Nykyisin tilannesää julkaistaan neljännesvuosittain. Joulukuussa julkaistaan myös tietoaineistoa rahoituksen hakijoille hakuprosessiin valmistautumisen helpottamiseksi, kertoo tietopalvelun toiminnasta vastaava asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell Motiva Oy:stä.

Pirkanmaan ELY-keskus on yksi ACE-hankkeen kumppaneista. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke).

– Rahoitustiedon koostamisen lisäksi olemme hankkeessa mukana muun muassa ilmastorahoitusverkoston toiminnan organisoinnissa, tuomassa hallinnon näkemystä hankkeen moninaisiin työpaketteihin, sekä jalkauttamassa hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia aluehallintoon. Lisäksi vetovastuullamme on rahoituksen ilmastovaikuttavuutta arvioivan työkalun kehittäminen yhteistyössä muiden hanketoimijoiden ja sidosryhmien kanssa, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen projektikoordinaattori Suvi Lammi.

ACE-hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta (LIFE22-IPC-FI-ACE LIFE).

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.