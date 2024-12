Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.12. kokouksen ennakkotiedote

Lautakunta jatkaa järjestöavustusten ja asiakasmaksujen käsittelyä

Lautakunnalle esitetään, että se myöntäisi toimialan käyttötalousmäärärahoista järjestöille avustuksia vuodelle 2025 yhteensä 1 177 500 euroa. Toimialajohtajan myöntämiin alle 10 000 euron avustuksiin esitetään kohdennettavaksi 22 500 euroa.

Avustusmäärärahaa on nostettu tähän vuoteen verrattuna 20 prosenttia. Tämä mahdollistaa avustusten tason tasapuolisen noston sekä avustusten myöntämisen kokonaan uusille hakijoille ja uusille toiminnoille.

Lautakunta antaa myös lausunnon kaupunginhallitukselle sen valtionperinnöistä ja kaupunginhallituksen määrärahoista myöntämistä kunta-Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen järjestöavustuksista. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntäisi avustuksia järjestöille vuodelle 2025 yhteensä 6 miljoonaa euroa.

Asiakasmaksuihin esitetään korotuksia – lapsiperheiden kotipalvelu halutaan maksuttomaksi

Lautakunnalle esitetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon tasasuuruisia asiakasmaksuja, yhteisöllisen asumisen hälytysmaksua ja ateriamaksua, vammaispalvelun ateria- ja ylläpitomaksua sekä siivouspalvelun maksua korotetaan alkuvuodesta 2025. Lisäksi esitetään uutena maksuna vammaisten lasten loma-ajan toiminnan ateriamaksua.

Lapsiperheiden kotipalvelua esitetään puolestaan maksuttomaksi kaikille palveluun oikeutetuille. Palvelu on tällä hetkellä maksullista varhaisen tuen asiakkaille ja maksutonta sosiaalityön asiakkaille, esimerkiksi lastensuojelun ja vammaispalvelun asiakkaille.

Esitettyjen asiakasmaksujen korotuksilla tavoitellaan vuositasolla yli 8 miljoonan euron suuruista tulojen lisäystä. Asiakasmaksuja esitetään korotettavaksi, jotta niillä pystytään kattamaan nykyistä enemmän palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Lisätietoa: erityissuunnittelija Marianne Neijonen, p. 09 310 29263, marianne.neijonen@hel.fi (avustukset) ja projektisuunnittelija Henna Järvinen, p. 09 310 41126, henna.jarvinen@hel.fi (asiakasmaksut)

Vuoden 2025 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on edelleen yksi toimialan tärkeimmistä tavoitteista. Varmistamme kilpailukykyisen palkkatason, työn hallinnan ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön.

Parannamme helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta toimivalla monituottajamallilla ja kehittyvillä digitaalisilla palveluilla. Turvaamme hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta ottamalla kaikilla terveysasemilla käyttöön omatiimimallin ja nimeämällä hoitovastaavan paljon palveluja tarvitseville asiakkaille. Kiireettömän hoidon osalta tavoittelemme ensi vuonna, että hoitajan vastaanotolle pääsee tarvittaessa 14 vuorokaudessa ja lääkärin vastaanotolle 30 vuorokaudessa.

Vahvistamme lapsiperheiden varhaista tukea ja kotipalvelua. Panostamme lasten ja nuorten arjessa mielen hyvinvoinnin varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Ehkäisemme häätöjä tarjoamalla riittävästi asumisneuvontaa ja jatkamme asunnottomuuden vähentämistä asunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelman mukaisesti.

Ikääntyneiden palveluissa tarjoamme laadukasta ympärivuorokautista hoitoa kehittämällä henkilöstörakennetta ja pyrkimällä ylläpitämään nykyisen kaltaisen asiakkaiden hoidon tarpeen mukaisen henkilöstömitoituksen.

Varmistamme pelastustoimen palvelujen saatavuutta avaamalla ensi vuonna Itä-Helsinkiin pelastusaseman ja valmiusasemayksikön.

Rahoitus vähenee jatkossa – taloutta tasapainotettava

Tulevien vuosien kiristyvä rahoitus edellyttää toimialalta taloutta tasapainottavien toimenpiteiden määrätietoista jatkamista ja menokasvun hillitsemistä.

Valtion kokonaisrahoitus Helsingille sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen ensi vuodelle on 2 949 miljoonaa euroa. Toimialan kokonaismenot ovat 3 156 ja tulot 249 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos, sisältäen poistot ja korkotuotot, on 41,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

”Taloustilanteemme on kehittynyt parempaan suuntaan. Tämä antaa meille hyvän lähtökohdan tuleville vuosille, jolloin rahoituksemme tulee tiukentumaan. Meidän on jatkettava taloutemme tasapainottamista toimeenpanemalla suunniteltuja muutosohjelman toimenpiteitä ensi vuonnakin”, vs. toimialajohtaja Leena Turpeinen kertoo.

”Talouden tasapainottamisesta huolimatta huolehdimme, että helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut”, vs. toimialajohtaja Turpeinen jatkaa.

Lisätietoa: talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246, sampo.pajari@hel.fi(10.12. alkaen)

