Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 50

Ti 10.12. klo 17

Jussi Lehtonen: Mies jolla on naisen sydän (WSOY)

Tervetuloa seuraamaan Jussi Lehtosen kirjailijahaastattelua Sivullisen lavalla! Lehtosta haastattelee Irina Björkman.

Kun tytär muuttaa pois kotoa, hänen isänsä, romaanin päähenkilö, alkaa muistella, miten kaikki oikein meni. Tyttären syntymään liittyvät monisyiset tapahtumaketjut tempaavat hänet muistikuvien sokkeloihin, joista hän ei ole koskaan kertonut tyttärelleen.

Toisessa osassa päädytään Paraguayhin, jonne päähenkilö on matkustanut valmistamaan vankien tarinoista kohtauksia. Työskentely on haasteellista erilaisten odotusten, arvomaailmojen ja tunteiden ristipaineissa. Oma tila pitää rakentaa joka päivä uudestaan eikä etuoikeutettuna olemisen ongelma jätä rauhaan.

Kolmiosaisen romaanin viimeisessä osassa ääneen pääsee nyt aikuistunut tytär. Hän on viettämässä isänsä ja tämän miesystävän kanssa isänpäivää mökillä, kun keskustelu rakkausasioista avaa uuden railon. Riipaisevan kauniisti ja ristiriitaisuuksia liikaa selittelemättä Lehtonen rakentaa kuvan ihmisestä, jonka ympärillä alati muuttuva maailma elää ja hengittää yhtä vahvasti kuin romaanin henkilöt.

Jussi Lehtonen (s. 1974) on helsinkiläinen teatterintekijä. Hän työskentelee Suomen Kansallisteatterin Yhteisöt ja osallisuus -osaston päällikkönä. Hän on myös suomentanut ranskalaista proosaa ja liettualaista näytelmäkirjallisuutta. Mies jolla on naisen sydän on Lehtosen esikoisromaani.



Ke 11.12. klo 17

Enostonen kirjailijoita. Jaakko Melentjeff: Venäläinen peli, Jaakko Huhtala: Verenkeitin, Suonna Kononen: Uncle Samsara

To 12.12. klo 17

Jiří Kratochvil: Kettu naiseksi (Kairaamo)

TERVETULOA JIŘÍ KRATOCHVILIN ENSIMMÄISEN ROMAANISUOMENNOKSEN JULKKAREIHIN!

Tämä maagisen realismin mestariteos naurattaa, kauhistuttaa ja hämmentää yhtä aikaa.

Tšekkiläisen kirjailijan Jiří Kratochvilin (s. 1940) tuotanto on tähän saakka ollut suomalaisilta tarkoin varjeltu salaisuus.

I. P. Pavlovin instituutissa tehdään kylmän sodan keskellä läpimurto: luonnosta pyydystetty kettu oppii puhumaan ja muuttuu naiseksi. Valtias Stalin valmistelee Sylva-kettua karmivaan tehtävään lännessä.

Toisaalla Brnossa nuoresta metallipajan sorvarista Pavlíkista koulitaan salaisen poliisin uutta tähteä. Kun Pavlíkin ja Sylvan tiet yllättäen kohtaavat, molempien suunnitelmat menevät uusiksi.

Kratochvil punoo romaanissaan kylmän sodan raakuuksia lukuisten kirjallisten viitteiden verkkoon ja piilottaa jopa osan Stalinin testamentista lukijan löydettäväksi.

Romaanista keskustelevat suomentaja Eero Balk ja tutkija Eemeli Hakoköngäs.

Jiří Kratochvilin kirjallinen ura alkoi jo 1960-luvulla, mutta ensimmäiset 20 vuotta hänen tekstejään ilmestyi sensuurin takia vain samizdat-julkaisuina. Kommunistisen hallinnon kaaduttua Kratochvilista tuli nopeasti yksi eniten käännetyistä tšekkiläisistä kirjailijoista.

Pe 13.12. Kirjailijahaastatteluja

klo 16.30 Markus Nummi, haastattelijana Nina Paavolainen

Klo 17 Pajtim Statovci, haastattelijana Tuomas Rantanen

Klo 17.30 Sini Silveri, haastattelijana Lotta Sonninen



Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava